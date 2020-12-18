ДБР провело обшуки в помешканні київського бізнесмена

У четвер, 17 грудня, у помешканні київського бізнесмена Рустама Джамбулатова було проведено обшук. Як видно із процесуальних документів, офіційною метою приїзду 17 грудня працівників Державного бюро розслідування була нібито ймовірна причетність Джамбулатова до скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу.

Нашій редакції стало відомо, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування злочинів щодо можливого перевищення владних повноважень і розтрати майна, що стосується продажу пулу активів неплатоспроможних банків №GL12N 212456.

Вказані торги проводилися за замовленням фонду гарантування вкладів та мали на меті продаж активів АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк", ПУАТ "Фідобанк" та АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Як убачається із сайту Prozorro, торги за вказаним лотом було скасовано ФГВФО. Загалом, охочими купити вказаний пул виступили ТОВ "БІЗНЕСРЕСУРС-Україна", ТОВ "ФК "ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА", ТОВ "КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП" та ТОВ "ФІНАНСОВА ОФЕРТА", директором якої тоді був Рустам Джамбулатов. От тільки незрозуміло, звідки у правоохоронців такий інтерес саме до Джамбулатова та компанії, якою він керував у листопаді 2019 року, зважаючи на те, що вона не запропонувала найвищу ціну на аукціоні та на могла бути переможцем. Можливо, це пов’язано з тим, що в грудні 2019-го компанія, керівником якої був Джамбулатов, ТОВ "Фінансова Оферта" стала переможцем із придбання пулу активів, до складу якого входили права вимоги до компаній "Ужгородський турбогаз", "Київський суднобудівний – судноремонтний завод", готель "Салют" і "Хімреактив", які належать депутату-втікачу Костянтинові Жеваго.

Як уже стало зрозуміло під час слідчих дій у помешканні бізнесмена, це були звичайні "гастролі", метою яких було створення тиску на бізнесмена. Цікаво те, що на момент проведення обшуків Джамбулатов перебував поза територією України, а свідками всіх незаконних та абсурдних дій правоохоронців стали дружина та діти бізнесмена, які того дня завдяки старанням правоохоронців навіть не змогли потрапити до школи.

За попередньою оцінкою адвокатів, процесуальні документи, які стали підставою для проведення обшуків у помешканні бізнесмена, ухвалили з численними порушеннями законодавства та взагалі не мали ухвалюватися. Як нам повідомили представники бізнесмена, вони планують притягнути до відповідальності винних осіб, які є замовниками та виконавцями незаконних обшуків.