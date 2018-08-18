Тут пишут, что евробляхеры нас убивают на дорогах. Что автомобиль теперь стал настолько доступным, что его может позволить себе абсолютно каждый. В том числе и Вася с Позняков. А с учетом карго-культа на тачки, который в сочетании с народной любовью к бухлу и страстному желанию выглядеть дерзким пацанчиком, стиль поведения Васи на дорогах - предопределён. Вася не ездит, Вася доказывает что крутой.

А другие пишут, что во всем виноват наш менталитет. Особенности характера, формируемого в атмосфере обособленности, недоверия друг к другу и презрения к общему. Человек человеку - не друг, а затонированное стекло.

А я думаю, что во всем виновата коррупция. Которая, как известно, порождает таких монстров, как безнаказанность. Которая даёт Васе ощущение свободы. Живи на полную, б*я! Можно всё, б*я! - думает Вася, садясь в свой долгожданный автомобиль. После 4 бутылок пива и двух стопок водки. И вот так, с 4 бутылками пива и двумя стопками водки во лбу, начинает самоутверждаться за счёт других.

Вспоминаю недавние дискуссии про легализацию оружия. Мол, если легализовать стволы - у нас в обществе сразу же наступит покой и порядок. Все сразу же начнут уважать друг друга - совсем как в Техасе. Считаться с чужими интересами. Вася с Позняков будет уважать Свету с Оболони. А я думаю, что единственное отличие ствола от тачки заключается в том, что на тачке, причиняя урон другим - ты причиняешь урон и себе. Непосредственный урон, который потом рихтовать, красить и попадать на бабло. А в случае со стволом - никакого урона нет. И всё - больше никакой разницы нет.

Потому что проблема не в евробляхах, а в мозгах. Затуманенных мозгах, которые под 4 бутылками пива запускают причинно-следственную связь, формирующую соответствующий стиль езды. Вне зависимости от того, что и как отображено на номерном знаке.