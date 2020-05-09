По мотивам статьи "В тени прошлого" от 31 октября 2017 года

Сейчас, когда главным глобальным событием этого периода безусловно является пандемия коронавируса, некоторые моменты этой эпопеи заставляют остановится от того, что какие-то важные эпизоды вызывают ощущение дежавю. Но на самом деле, это – другое явление.

Тоталитарная, квази-коммунистическая система всегда работает одинаково и даже предсказуемо. Особенно это касается того, когда ей нужно замести следы собственных преступлений. Причем, преступления там творятся постоянно и непрерывно и потому, в данном случае, речь идет лишь о масштабных преступлениях, которые в принципе невозможно скрыть без молчаливого согласия мирового сообщества.

То есть, речь идет не о безусловном статусе "концы в воду", а о другом – "вроде бы не видно". В который раз приходится констатировать, что крупные преступления остаются в тени лишь тогда, когда преступникам дают их спрятать. Вот сейчас это происходит в Китае, с причинами пандемии. Китай лихорадочно прячет концы, но похоже на то, что правительства ведущих стран все прекрасно знают, просто дают спрятать этот ужас, поскольку иначе – надо на все это как-то реагировать, а как именно – нынешние руководители не знают, поскольку измельчали они до грани, за которой начинается позор.

К сожалению, это не первый и наверняка – не последний случай, когда следы чудовищного преступления прячутся прямо на глазах, причем – не очень качественно и умело. Особенно это касается всей Второй Мировой войны, от ее начала до самого завершения и даже слегка – после нее.

Те, кто интересовался последним периодом Второй Мировой Войны, а именно периодом войны с Германией, знают, что тот формат Нюрнбергского международного трибунала был обусловлен жесткой позицией совка. В общем, Москва не желала публичного судебного процесса, ибо на нем могло полезть такое, что следовало пригласить генералиссимуса, вождя и учителя, дорогого и любимого товарища Сталина занять место между Герингом и Кейтелем, а товарищей Жукова, и далее – по списку, на отдельной лавке, но в том же самом месте.

Будь это действительно "объективный и полный" формат рассмотрения дела, то в конце еще не известно, кто бы оказался большим палачом, Адольф Алойзыч или Иосиф Виссарионович. В общем, совок согласился участвовать в этом процессе лишь на условии, что никто из уполномоченных прокуроров не станет касаться двухлетнего начального периода войны, с лета 1939 года, по лето 1941 года. Было достигнуто соглашение о том, что для совка война началась 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, с нападения Германии на совок. Все остальное, что касалось более ранних событий, должно было жестко пресекаться не только представителем совка Руденко, но и его коллегами, уполномоченными странами-союзниками.

На том и порешили. Совок вошел в состав трибунала и активно отсекал малейшие поползновения подсудимых расширить формат процесса исследованием деталей, прямо относящихся к вине Москвы. Но надо отдать должное ведущим этот процесса, подсудимых обрывали просто с полу-слова, не дав им хоть какой-то фразой обозначить вину совка. Это значит, что и американцы, и англичане, и французы четко представляли истинную картину, а потому – знали, где именно надо останавливать подсудимых.

В результате, правда о причинах начала войны стала настолько деформированной, что собрать в кучу все компоненты просто не удавалось, и все смотрелось искусственно слепленной конструкцией, не имеющей отношения к реальности. Но в Нюрнберге коалиция еще имитировала единство и все еще играли на один результат, придерживаясь оговоренных правил игры. Но уже через несколько лет все встало на место и понимание того, что совок является не меньшей заразой, чем германский нацизм, дошло уже до всех. Знаменитая фултонская речь Уинстона Черчилля только формализовала эту реальность.

И вот оказалось, что союзники и рады были бы пересмотреть Нюрнберг и уже не стесняться по поводу совка, но к тому времени ключевые фигуры гитлеровской Германии уже были казнены или уничтожены. В свою очередь, совок получил свой приз, в виде захвата Берлина, и смог подчистить за собой все, до чего удалось дотянуться. Известно, что в последние недели войны германские войска получили указание избегать военных столкновений с союзниками. Фактически, они отступали без боя, либо сдавались на милость победителя. Совок же рвался к Берлину, укладывая сотни тысяч своих бойцов, которые вполне могли бы остаться живыми.

Кроме того, что планировалось захватить столицу Рейха к 1 мая, всемирному дню трудящихся, как-то упускается, что было в принципе принято решение штурмовать Берлин. Это уже потом была назначена дата его взятия, чем было смещено внимание от более логичного вопроса: зачем его вообще надо было штурмовать?

Даже Гитлер не планировал таких самоубийственных действий. В середине июля 1941 года, когда танки Гудериана и Манштейна резали оборону совка, как нож масло, в ставке Гитлера прошло совещание на тему, что делать с Москвой и Ленинградом.

Насколько известно, никто даже не высказывал предложений об организации их штурма. В любом случае, конец этого совещания принес такое решение. Оба этих города должны были подвергнуться осаде, в ходе которой следовало уничтожать их силами артиллерии и авиации до безусловной сдачи всех, кто в них остался или до полного их разрушения. С Ленинградом так и случилось, а Москва избежала и голода, и людоедства, и прочих вещей, которые выпали на долю Ленинграда.

Известно, что союзники вполне могли дойти до Берлина быстрее и наверняка взять его с минимальными потерями, но даже этих мизерных (в масштабах совковых потерь) союзники не желали. В крайнем случае, они тоже взяли бы его в осаду. Но Сталину надо было максимально зачищать свои художества 1939-1941 годов и потому – штурм должен был дать возможность убрать максимум свидетельств и вещественных доказательств и не дать их захватить союзникам.

Учитывая это и стремительно портящиеся отношения с Западом, Москве крайне не выгоден был возможный вариант пересмотра Нюрнберга, по вновь открывшимся обстоятельствам. Поскольку большую часть архивов удалось захватить именно совку, то наибольшей опасностью было всплытие живыми фигур первой величины погибшего Третьего Рейха, .

В свете изложенного выше, всегда удивляла позиция совка по поводу "останков Гитлера". По официальной версии, пока документально не опровергнутой, Адольф Гитлер и его жена Ева Браун покончили жизнь самоубийством, а их трупы были облиты бензином и подожжены его же охраной. Уже сама такая формула выглядит слишком драматичной. Если они действительно решили свести счеты с жизнью, то зачем надо было жечь трупы? Если их надо было уничтожить совсем, то это можно было сделать множеством простых способов и никто бы их не нашел. Можно было просто обложить взрывчаткой и подорвать их так, что никому просто не пришло бы в голову собирать мелкие части тела в разрушенном, полном трупов городе. ДНК экспертиз тогда не было, а важные для опознания части тела можно было разрушить полностью.

Но вот, что интересно. Если хотели уничтожить, то почему не уничтожили? И еще более простой вопрос, зачем уничтожать в принципе? Труп он и есть труп. В конце концов, Берлин имел сеть подземных коммуникаций и можно было тайно захоронить трупы, почти с полной гарантией сохранения тайны. СС и не такие крупные объекты прятала, а потом – уничтожала тех, кто прятал и даже тех, кто уничтожал прятавших. Но тут случилось нечто странное.

Трупы выложили напоказ, но слегка их испортили, что усложнило их опознание. То же, что потом с ними проделывала совковая контора и вовсе не поддается рациональному пояснению. Несколько раз перезахоранивали "на бис", а потом – решили уничтожить более основательно, но снова – не совсем. Как только дантист опознал зубы Гитлера, их (зубы) вместе с телом – уже таки дожгли, но оставили часть черепа (зачем?), который потом и предъявляли как доказательство смерти фюрера.

Однако, некоторые независимые специалисты, которые смогли получить доступ к артефакту, утверждают, что он не мог принадлежать Гитлеру никоим образом. Так, в 2009 году, Билл Беллантони из университета Коннектикута, был допущен к осмотру сохранившейся части черепа и пришел к выводу, что она принадлежит человеку, умершему в промежутке между 20 и 40 годами жизни, а потому – не мог принадлежать 56-летнему Адольфу Гитлеру. Кроме того, по мнению исследователя, кость и вовсе принадлежит женщине. Российская ФСБ объявила Беллантони шарлатаном, а его выводы – мистификацией. Россияне так поступают всегда, когда кто-то выдвигает версию, отличную от их собственной.

Но все те вещи, которые проделывали предшественники российских конторских, указывают на то, что это именно они создали громадную мистификацию вокруг смерти Гитлера. То, что произошло с фюрером на самом деле, вряд ли имеет хоть какое-то отношение к официальной версии. Будь все так, как это рассказывает Москва, тело Гитлера и сейчас лежало бы в каком-то закрытом холодильнике в тайном учреждении. Но вместо этого, мы имеем совсем другой алгоритм действий, более похожий на то, что никакого тела Гитлера у совка не было вовсе, как не было "диспетчера Карлоса" и прочей чуши.

Если допустить, что Гитлеру удалось-таки уйти из Берлина, и это стало известно Москве, то ее главной реакцией должно было быть либо уничтожение настоящего Гитлера, либо подготовка почвы для того, чтобы объявить его мошенником (не Гитлером вовсе или поддельным Гитлером, который был уволен и его там нет), изначально дискредитировав все, что он мог рассказать о договоренностях со Сталиным. Если бы всплыла вся эта информация, Запад уже вряд ли стал бы покрывать совок. Хотя и это не обязательно.

Просто допустим на секунду, что появляется живой и невредимый Адик и дает интервью о том, как все было на самом деле и как они делили мир с "его превосходительством" Сталиным, а потом – почему он вынужден был напасть еще и на совок, что он пусть и не подробно, сделал в октябре 1941 года. В общем, разразился бы скандал до небес и Западу пришлось бы на это как-то реагировать.

С учетом того, что в 50-х совок и Запад балансировали на грани Третьей Мировой, то дедушка Адик мог стать последней каплей, которая запустила бы весь этот процесс. Поэтому совок и готовил вариант "Б", чтобы скомпрометировать саму такую возможность.

В общем, вся эта история давно и очень дурно пахнет. Мы не настаиваем на том, что Гитлер таки выжил в тот последний апрельский день 1945 года, но, скорее всего, все было не так, как нам это рассказала совковая контора, которой не может быть веры просто по определению.

Но вот в американских СМИ появилось сообщение о том, что в ходе планового рассекречивания документов спецслужб (в РФ идет плановое засекречивание), недавно был открыт некий документ ЦРУ, в котором агент "Симелоди-3" сообщает о том, что он установил личность Адольфа Гитлера в жителе колумбийского города Тунга, Адольфе Штриттельмайоре, с которым встречался другой агент "Ситроен", в подтверждение чего, тот приложил соответствующее фото, где слева – сам "Ситроен", а справа – Штриттельмайор (Гитлер?). Фотография осталась в архиве вместе с текстом самого донесения. На обратной стороне фотографии имеется надпись "Адольф Штриттельмайор, Тунга, Колумбия, 1954 год".

Неизвестно, что было предпринято в связи с этим донесением, но одно ясно, что кроме конторской версии событий, имеются и другие, в подтверждение которых, имеются любопытные документы. В общем, это очень похоже на почерк лепрозория. Если выяснится, что Гитлер был таки жив, то все те "экспертизы" и прочая дрянь, которой Москва кормила мир, были того же качества, что и по сбитому малазийскому лайнеру. Если бы сидели тихонько и не придумывали тупых историй, то глядишь – все без шума и само бы разрулилось, но они рассказали, что сожгли фюрера и оставили на память часть его лысины.

Наверное, можно было бы собрать внушительное подразделение писателей-фантастов, пусть и не калибра Станислава Лема, но тоже – достойных. Им можно было бы поручить написать фантастику в стиле абсурда, и то у них не хватило бы фантазии превзойти те пределы бреда, которые генерирует лепрозорий.

В общем, куда не копни, кругом – ложь. Причем не просто ложь, а чушь, которой россия и русские прикрывали свои чудовищные преступления. Когда придет пора разоблачений всего этого, а она придет, то русские “вдруг” вспомнят, что они никакие не русские, а мокша, эрзя, мурома мари и другие, поскольку за одно только слово "русский", будут бить в морду, не разбирая, хороший он или плохой. Это время обязательно и скоро придет.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!