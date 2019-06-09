"Дають негра в депутати!" В Україні розгорівся расистський скандал через "Слугу народу"

У мережі розгорівся скандал через висунення в народні депутати від партії "Слуга народу" українського олімпійця Жана Беленюка.

Журналіст державної газети "Голос України" Василь Чепурний в Facebook написав, що поява спортсмена в списках партії президента є "експериментом над Україною".

"Дали зека - вибрали президентом. Далі єврея-клоуна - вибрали президентом. Зараз дають негра в депутати - точно виберуть. Може, нам ще транссексуала підсунуть або робота вже? А що: українці толерантні - проголосують!" – написав він.

У мережі його пост викликав шквал обурення і масу негативних коментарів у бік Чепурного, називаючи його расистом.

"Ви хвора людина", "Я не за Зеленського, але це вже, вибачте, просто немає слів ... Чіпляння за національність і колір шкіри, це просто за гранню", "Соромно, що ось це чмо Василь вважає себе українцем","Ну і виродок, убийся об стіну","Позорище. І навіть якщо Жан б не був світовим чемпіоном, ми живемо в 21 столітті і саме ви, журналісти, повинні говорити про права людей!" – писали в мережі.

Скріншот

Беленюк вже відповів на пост Чепурного, порадивши йому "вилізти з печери".

"Деяким панам, особливо які називають себе журналістами, потрібно потроху вилазити з печер, а то засиділися, а на дворі 21 століття", – написав чемпіон в мережі.

При цьому спортсмена в соцмережі підтримали відомі блогери та журналісти.

"Коли людину не соромно назвати словом "чмо". Може це такий невдалий жарт?" – написав Сергій Наумович.

Жан Беленюк NewsMakers

"Кажуть, ця людина працює журналістом в "Голосі України". Жан Беленюк, я дуже рада, що ви будете займатися майбутнім України. І знайте, цих "Василів"- одиниці в нашій країні", – зазначила журналіст Наталя Влащенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський прийняв в партію "Слуга народу" журналістів "1 + 1".

Якщо ви маєте в своєму розпорядженні інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених в списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти до редакції. Зробимо світ кращим разом!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!