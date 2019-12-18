"Давно чекав на це!" Україна дала громадянство журналісту з Росії

Журналіст, телеведучий каналу "Україна" Олексій Суханов отримав українське громадянство.

Відповідний указ був підписаний президентом Володимиром Зеленським. Суханову потрібно оформити документи для отримання українського паспорта та відмовитися від громадянства Росії.

Як зазначив сам Суханов, цієї новини він чекав давно і вважає за честь стати громадянином України.

"Не приховую, я давно чекав цієї новини і сподівався, що це трапиться ще в цьому році – у рік мого 45-річчя. Для мене честь стати офіційно частиною країни, яку я люблю, і яка стала для мене моїм домом", – сказав журналіст.

Олексій Суханов отримав українське громадянство

Суханов народився і працював у Росії, проте після початку збройного конфлікту на сході України переїхав до Києва, забравши з собою лише колекцію живопису. На той час він уже був відомий як ведучий соціального ток-шоу "Говорить Україна". За кілька років Суханов вивчив українську мову.

"Я не сумую за Росією. І навіть якби мені випала нагода поїхати на Батьківщину, не став би цього робити. З часом все виразніше усвідомлюю, що у мене абсолютно інший світогляд, ніж той, що панує у цій країні.

Там набагато приємніше залазити в чужий дім, ніж наводити лад у своєму. Я цієї філософії не поділяю, мене зараз вже ніщо не пов'язує з Росією. Та й не хочу служити цій державі. Я щасливий, що зараз тут, в Україні і з Україною", – зазначив Суханов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що українське суспільство готове до легалізації подвійного громадянства.

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