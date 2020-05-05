Давиденко заявив про кібератаку після викриття схеми Тимошенка та Баума
Блогер і бізнесмен Олексій Давиденко, який опублікував низку розгромних матеріалів про спекуляції Офісу президента на засобах захисту, привезених із Китаю, заявив про масштабну кібератаку на його компанію.
Подробицями він поділився на своїй сторінці у Facebook. Проблеми в роботі почалися з понеділка, 27 квітня.
"На сервери нашої компанії почалася масована щоденна вірусна атака. Ніде правди діти. Коли це трапилося вперше, я подумав – ну з ким не буває. Занесли вірус по мережі, десь недогледіли – зараз почистимося, відформатуємо, відкотимося й усе налагодиться. Але після першого разу пішов другий, потім третій, сьогодні – черговий", – розповів Давиденко.
За його словами, вірусами заразили все: мережу, бази, сервери, програми обліку та телефонію. Удари по серверах, зазначив блогер, посилилися.
"Мені абсолютно очевидно. У цієї атаки є замовники й інтересанти. Що далі?! Обшуки? Фізичні погрози? Вкидання компромату? Фабрикація кримінальних справ? Що б ви не робили. Мій бізнес буде працювати й переживе вас, а я й далі говоритиму те, що думаю. Тільки тепер – ще голосніше. Тому не витрачайте даремно свої гроші на ці методи залякування", – звернувся Давиденко до замовників атаки.
Зауважимо, описані проблеми збіглися в часі з масштабною кібератакою на нашу редакцію після того, як OBOZREVATEL опублікував викривальні матеріали про заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка та його партнера з Росії Бориса Баума.
Пропонуємо ознайомитися з блогами Олексія Давиденка, які могли стати причиною кібератаки, тут.
Як усе починалося:
Журналісти дізналися, що Офіс президента в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах з Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду глави нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні, який стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником керівника Офісу президента України. Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство саме завдяки Тимошенку.
У мережі опублікували документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися за дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" главі редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОП нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
Що відомо про скандального Баума, читайте в нашому матеріалі.