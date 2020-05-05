Давиденко заявив про кібератаку після викриття схеми Тимошенка та Баума

Ірина Кулініч Суспільство 12:41, 5.05.2020 Оновлено: 13:10, 5.05.2020

Блогер і бізнесмен Олексій Давиденко, який опублікував низку розгромних матеріалів про спекуляції Офісу президента на засобах захисту, привезених із Китаю, заявив про масштабну кібератаку на його компанію.

Подробицями він поділився на своїй сторінці у Facebook. Проблеми в роботі почалися з понеділка, 27 квітня.

"На сервери нашої компанії почалася масована щоденна вірусна атака. Ніде правди діти. Коли це трапилося вперше, я подумавну з ким не буває. Занесли вірус по мережі, десь недогледілизараз почистимося, відформатуємо, відкотимося й усе налагодиться. Але після першого разу пішов другий, потім третій, сьогоднічерговий", – розповів Давиденко.

Давиденко заявив про кібератаку після викриття схеми Тимошенка та Баума

За його словами, вірусами заразили все: мережу, бази, сервери, програми обліку та телефонію. Удари по серверах, зазначив блогер, посилилися.

"Мені абсолютно очевидно. У цієї атаки є замовники й інтересанти. Що далі?! Обшуки? Фізичні погрози? Вкидання компромату? Фабрикація кримінальних справ? Що б ви не робили. Мій бізнес буде працювати й переживе вас, а я й далі говоритиму те, що думаю. Тільки теперще голосніше. Тому не витрачайте даремно свої гроші на ці методи залякування", – звернувся Давиденко до замовників атаки.

Зауважимо, описані проблеми збіглися в часі з масштабною кібератакою на нашу редакцію після того, як OBOZREVATEL опублікував викривальні матеріали про заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка та його партнера з Росії Бориса Баума.

Пропонуємо ознайомитися з блогами Олексія Давиденка, які могли стати причиною кібератаки, тут.

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