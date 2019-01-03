"Давала алкоголь, наркотики, навчала сексу з жінкою": у США черниць звинуватили у педофілії

Двоє жінок заявили, що піддалися сексуальному насильству з боку черниць. Одна зі служительок культу вмовляла свою жертву за допомогою алкоголю і наркотиків, навчаючи її, як займатися сексом.
Тріш Кехілл розповіла Daily Mail, що їй було 15 років, коли вона повідомила про жорстоке поводження з боку свого дядька-священика сестрі Ейлін Шоу у монастирі в Нью-Джерсі.
Кехілл сказала Шоу, що її дядько знущався із неї, коли їй було усього п'ять років: "Вона дала мені все, чого бракувало, чого я навіть не знала, що мені бракувало. Я була така зламана. Вона заповнила всі ці шматочки".
Черниця Ейлін Шоу
CBS
Кехілл стверджує, що Шоу давала їй наркотики і алкоголь, показуючи, як займатися сексом із жінкою. Після того, як Кехілл повідомила про Шоу сестрам милосердя св. Єлизавети в центральній частині Нью-Джерсі у 1994 році, збори виплатили їй 70 тисяч доларів США за позасудове врегулювання.
Кехілл стверджує, що вона провела багато часу з Шоу:
"Я була з друзями вдень, а з цією черницею-педофілом вечорами, у вихідні та влітку".
Конгрегація виступила із заявою, у якій зазначалося: "Справа була розслідувана негайно, коли про неї повідомили у 1994 році, було досягнуто згоди, взаємно узгодженої усіма сторонами. Ми вважаємо, що "Сестри милосердя" діяли відповідально".
Тріш Кехілл
CBS
Шоу усунули з посади директора початкової школи, але вважається, що вона досі служить черницею. Незважаючи на те, що її усунули від зовнішнього служіння, вона все ще отримує їжу і житло від громади.
Після насильства Кехілл сказала, що страждає на посттравматичний стрес, а також від зловживання наркотиками й алкоголем.
Водночас Мері Діспенза, колишня черниця із іншої громади, каже, що начальниця цілувала її.
"Я опустилася на коліна просто поряд із нею, і вона ніжно поцілувала мене в обличчя... Я носила це з собою до сьогодні", — заявила Діспенса, поділившись своєю історією після того, як вона приєдналася до Мережі священиків, котрі вижили (SNAP).
Вона сказала, що декілька жінок зв'язалися зі SNAP, щоб повідомити про насильство з боку черниць.
Мері Діспенза
CBS
Як повідомляв OBOZREVATEL, скандали з педофілами серед священнослужителів не рідкість:
13 грудня Папа Римський Франциск відправив у відставку одного з найвпливовіших людей Ватикану, австралійського кардинала і скарбника Джорджа Пелла. В Австралії його звинувачують у педофілії. Варто зазначити, що Франциск також відправив у відставку 79-річного кардинала Лорана Монсенгво Пасінья і виключив із ради 85-річного Франсиска Ерразуріса, якого у Чилі звинуватили в покриванні випадків педофілії.
У Німеччині з 1946 по 2014 рік жертвами сексуальних домагань із боку священнослужителів католицької церкви стали понад 3600 осіб.
У 2016 році в Римі був затриманий колишній архієпископ Палермо Дон Роберто Елліс за підозрою у педофілії.
Колишній Папа Римський Бенедикт XVI у 2011 і 2012 роках позбавив духовного сану 400 священиків, підозрюваних у педофілії.