"Давала алкоголь, наркотики, навчала сексу з жінкою": у США черниць звинуватили у педофілії

Двоє жінок заявили, що піддалися сексуальному насильству з боку черниць. Одна зі служительок культу вмовляла свою жертву за допомогою алкоголю і наркотиків, навчаючи її, як займатися сексом.

Тріш Кехілл розповіла Daily Mail, що їй було 15 років, коли вона повідомила про жорстоке поводження з боку свого дядька-священика сестрі Ейлін Шоу у монастирі в Нью-Джерсі.

Кехілл сказала Шоу, що її дядько знущався із неї, коли їй було усього п'ять років: "Вона дала мені все, чого бракувало, чого я навіть не знала, що мені бракувало. Я була така зламана. Вона заповнила всі ці шматочки".

Черниця Ейлін Шоу CBS

Кехілл стверджує, що Шоу давала їй наркотики і алкоголь, показуючи, як займатися сексом із жінкою. Після того, як Кехілл повідомила про Шоу сестрам милосердя св. Єлизавети в центральній частині Нью-Джерсі у 1994 році, збори виплатили їй 70 тисяч доларів США за позасудове врегулювання.

Кехілл стверджує, що вона провела багато часу з Шоу:

"Я була з друзями вдень, а з цією черницею-педофілом вечорами, у вихідні та влітку".

Конгрегація виступила із заявою, у якій зазначалося: "Справа була розслідувана негайно, коли про неї повідомили у 1994 році, було досягнуто згоди, взаємно узгодженої усіма сторонами. Ми вважаємо, що "Сестри милосердя" діяли відповідально".

Тріш Кехілл CBS

Шоу усунули з посади директора початкової школи, але вважається, що вона досі служить черницею. Незважаючи на те, що її усунули від зовнішнього служіння, вона все ще отримує їжу і житло від громади.

Після насильства Кехілл сказала, що страждає на посттравматичний стрес, а також від зловживання наркотиками й алкоголем.

Водночас Мері Діспенза, колишня черниця із іншої громади, каже, що начальниця цілувала її.

"Я опустилася на коліна просто поряд із нею, і вона ніжно поцілувала мене в обличчя... Я носила це з собою до сьогодні", — заявила Діспенса, поділившись своєю історією після того, як вона приєдналася до Мережі священиків, котрі вижили (SNAP).

Вона сказала, що декілька жінок зв'язалися зі SNAP, щоб повідомити про насильство з боку черниць.

Мері Діспенза CBS

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандали з педофілами серед священнослужителів не рідкість: