"Давайте вкрадемо її камеру": українську журналістку побили на протестах у США

Українська журналістка з видання "Голос Америки" Христина Шевченко постраждала під час зйомки сюжету про протести у США.

На своїй сторінці в Fаcebook вона розповіла, що знімала відео в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, про те, як мародери увірвалися в магазин. У якийсь момент журналістка відчула удар по голові.

"Близько 10 хвилин мене ніхто не чіпав, а потім момент – і в очах потемніло від удару кулаком у тім'я. Я відключилась на кілька секунд і впала. Штатив із камерою також упали мені на стопу. Я почала кричати, що я преса, і мені вдалося встати на одну ногу", – розповіла Христина.

Після вона змогла дійти до машини, де знайшлася жінка, яка їй допомогла. Поліції ж навколо в цей час не було. У "швидкій" журналістці повідомили, що у неї зламані два пальці на нозі і легка травма голови.

"Крім мене, в лікарні були інші люди з протестів, травмовані цеглою або осколками. Лікарі не встигали всіх обслуговувати. Ударив мене афроамериканський хлопець, свідки чули, як перед ударом він закричав "давай вкрадемо у неї камеру". Ну і те, що у мене білий колір шкіри, имхо, зіграло роль", – написала журналістка.

Також вона опублікувала сам сюжет, який знімала в той день. Серед іншого, на ньому можна побачити і хлопця, який напав на Христину.

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