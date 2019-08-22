"Давайте пишатися Україною!" Зеленський запустив патріотичний флешмоб: опубліковано звернення

Президент України Володимир Зеленський закликав яскраво відсвяткувати День державного прапора, який відзначається 23 серпня, перед Днем Незалежності.

У Facebook він опублікував відеозвернення до українців, закликавши їх прикрасити вулиці та будинки, щоб "ціла країна стала жовто-синьою".

"Для нас жовтий і синій – не просто кольори. У ці кольори пофарбовані серця кожного українця. Давайте пишатися Україною не тільки онлайн. У мене є пропозиція... Зробимо флешмоб. Давайте розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і вся країна стала жовто-синьою.

Зараз багато українців змушені ховати наш прапор під ліжко. Є місця, де за український прапор можуть забрати у в'язницю. Думаю, ці люди багато віддали б за можливість пройти зі своїм прапором. Давайте завтра не полінуємося і одягнемо наші вулиці в жовто-сині кольори", – закликав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента розкрили святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності. Там заявили, що святкування пройде в абсолютно новому форматі, а в центрі уваги будуть діти як майбутнє України.

Президент Володимир Зеленський відмовився від військового параду в Києві, заявивши, що замість цього українські військовослужбовці отримають грошові премії.

При цьому в столиці замість параду відбудеться марш за участю військових, до проведення якого підключилися відомі кліпмейкери і постановники.

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