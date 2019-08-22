Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Давайте пишатися Україною!" Зеленський запустив патріотичний флешмоб: опубліковано звернення

Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський закликав яскраво відсвяткувати День державного прапора, який відзначається 23 серпня, перед Днем Незалежності.

У Facebook він опублікував відеозвернення до українців, закликавши їх прикрасити вулиці та будинки, щоб "ціла країна стала жовто-синьою".

"Для нас жовтий і синійне просто кольори. У ці кольори пофарбовані серця кожного українця. Давайте пишатися Україною не тільки онлайн. У мене є пропозиція... Зробимо флешмоб. Давайте розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожна площа, кожне місто і вся країна стала жовто-синьою.

Новини
Прогнувся під Зеленського? Спливла несподівана заява Разумкова про День Незалежності

Зараз багато українців змушені ховати наш прапор під ліжко. Є місця, де за український прапор можуть забрати у в'язницю. Думаю, ці люди багато віддали б за можливість пройти зі своїм прапором. Давайте завтра не полінуємося і одягнемо наші вулиці в жовто-сині кольори", – закликав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента розкрили святкову програму на 28-ту річницю Дня Незалежності. Там заявили, що святкування пройде в абсолютно новому форматі, а в центрі уваги будуть діти як майбутнє України.

Президент Володимир Зеленський відмовився від військового параду в Києві, заявивши, що замість цього українські військовослужбовці отримають грошові премії.

При цьому в столиці замість параду відбудеться марш за участю військових, до проведення якого підключилися відомі кліпмейкери і постановники.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "День Незалежності" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
День Незалежності
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
украинский флаг прапор України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
21
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...