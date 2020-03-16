Продолжаем тему нацизма на оккупированных и примирения с теми, кто готов убивать проукраинских жителей и содержать в концлагерях.

Не буду ходить вокруг да около, смотрим скрины с подконтрольного рф и коллаборантам сайта.

А теперь давайте мириться. Сейчас коротко объясню, что это все значит.

Первое - сам способ подачи. Здесь суть в том, что "власти" коллаборантов, используя такой финт ушами как петицию, формально снимают с себя ответственность, мол это не мы хотим устроить масштабную охоту на ведьм, это общественность просит, а тупые укропы, по теории, никогда не догадаются.

Вывод - факир был пьян, фокус не удался. Догадались.

Второе - это само понятие социально опасной информации как таковой. Для адекватных людей давно не секрет, что на оккупированном рф Донбассе с 2014 года время застыло и на улице тупо 1937-й год со всеми вытекающими.

Но что такое социально опасная информация в понятии нацистов дыныры? Это озвучивание вслух и при людях недовольства "властями" дыныры ? Или это посты в соцсетях ? Или же это карикатуры на коллаборантов, которые лайкнул пользователь в соцсети ? Как по мне, то само понятие "борьба с распространением социально опасной информации" звучит даже не с немецким акцентом, тут уже откровенный и неприкрытый нацизм.

Третье - смотрим пункт 1 типа петиции : бороться с "социально опасной информацией" просят помочь минпропаганды дыныры, типа минсвязи и полицаев. Это значит, что мириться будет проблематично, ибо фактически за "распространение социально опасной информации" можно кинуть на подвал кого угодно на оккупированных. Приведу пример : стоят на остановке 2 шахтера, им не платят зарплату и они это обсуждают вслух или же распространяют социально опасную информацию. Все, теперь шахтеров можно кидать на подвал, ведь они не учли того, что рядом с ними мог стоять агент сбУ, который, подслушав социально опасную информацию, в соцсетях эту же информацию мог использовать в своих целях. Все, шахтеров можно расстреливать, хайль путлер.

Четвертое - обратите внимание на пункт 2 типа петиции, а точнее на то, кого предлагают назначить главным по выявлению инакомыслящих. Вроде бы все логично, "министр дыныры" этим должен заниматься. Только леша дикий, который занимает должность "министра", на самом деле очень интересный чувак.

Для понимания - леша дикий, который типа "министр", известен тем, что лично насиловал на допросах задержанных, используя дубинку. Скажу даже больше, для этих целей была у леши дикого специальная дубинка - в форме конского полового органа. Жители Макеевки вам это подтвердят, если шо

Но и это еще не все. Леша дикий, так называемый "министр мвд" дыныры, является одним из идеаторов так называемого "парада пленных" в Донецке, который пособники русских нацистов провели в 2014-м году

Для тех, кто хочет мира с коллаборантами, объясняю на пальцах: главным "борцом" с "распространением социально опасной информации" хотят сделать отморозка, который имеет садистские наклонности и причастен к проведению "парада пленных". Думаю, не нужно объяснять, что будет с "распространителями социально опасной информации", если леша дикий получит карт бланш.

Пятое - требование охоты на ведьм в пункте номер три так называемой "петиции" - это вобще классика нацизма. Думаю, "власти" дыныры не будут против, если извращенец леша дикий со своими полицаями начнут искать всех инакомыслящих, в том числе в соцсетях.

Вывод : рышпублика только на словах "народная", а по факту народу хотят закрыть рот даже в соцсетях. Но есть и хорошие новости- слава богу, что фошизды в Киеве. Хайль пушилин, мать вашу

Шестое - обратите внимание на пункт 4, а именно, цитирую "всем причастным ведомствам провести внутренние расследования на предмет утечки информации и возможной причастности сотрудников к деятельности вредоносных ресурсов, согласно уже имеющимся и новым случаям внутренней информации".

Если перефразировать вышенаписанный нацистский призыв, то значит это примерно следущее :

Вокруг шпийоны.

Если шахтер написал в соцсети о том, когда ему дали зарплату, он тоже шпийон. И медики тоже. И металлурги. И уборщицы, которые по телефону вдруг имели неосторожность сказать подруге о том, какая ситуация в библиотеке. И люди, пересекавшие блокпосты дыныры, которые говорят или пишут об этом в соцсетях- тоже.

Одним словом, все на оккупированных должны молчать и ничего не писать в соцсетях, дабы дынырийцы не обвинили в "распространении социально опасной информации" или в "шпионаже". Разговаривать на социальные темы можно только на кухнях, шепотом и только с проверенными людьми. Все. Прям, как при ссср. Хайль, путлер

Седьмое - смотрим пункт номер 5 типа петиции. И ... Ура, тоуварисчи - дынырийцы хотят сделать шоу с участием пойманных инакомыслящих и показывать это все по дебиловизорам с лейтмотивом а-ля -если не хочешь оказаться на месте главного героя, то не пиши в соцсетях, молчи при людях и стучи на соседа-.

Интересно, как будут называться подобные "сюжеты" или "статьи". Предлагаю такие варианты : "следствие дубинкой ведет леша дикий" или "как леша дикий поймал распространителя социально опасной информации, который работал на ДМЗ". Ну и так далее. В качестве актеров можно взять бомжей, которые будут на камеры сожалеть о своих "необдуманных поступках" и клясться, что впредь будут молчать и ничего никогда в соцсетях не писать. И все это "шоу", под названием "смерть шпионам", обязательно запустить нужно в прайм тайм, в пятницу вечером.

Продолжаем мириться с коллаборантами и смотрим пункт 7 типа петиции нацистского содержания. Тут сексоты вобще спалили спонсоров нацизма на Донбассе с потрохами, ибо предлагают, цитирую "связаться с российскими коллегами для получения передового опыта"

Не, ну нельзя так беспардонно причастность рф показывать к событиям на Донбассе, роспропаганда миллиарды вбухивает на сказки про "гражданскую войну в Украине", а местные сексоты на сайте, подконтрольному коллаборантам, в лоб подтверждают сотрудничество местных нацистов с русскими нацистами, у которых опыта в борьбе с инакомыслием больше.

А вобще, если без сарказма, то ситуация так себе : пособники коллаборантов требуют у местных карателей связаться с русскими, чтобы те научили как ловить всех, кто недовольны "властями", ибо местная контора по ловле белочек и галлюцинаций[мыгыбы дыныры] вобще не справляется с ситуацией и разве что бомжей может под пытками заставлять видео писать для роспропаганды.

В завершении хочу сказать, что мириться с теми, кто собираются ловить инакомыслящих на Донбассе и в пятницу вечером об этом показывать "шоу", идея так себе. Мне лично больше по душе было бы создание -платформы денацификации Донбасса-.

Ибо я в реальном мире живу и не согласен мириться с теми, кто готов убивать и калечить за распространение всего, что связано с Украиной и считает, что пост в соцсетях о зарплатах и покупательской способности населения на оккупированных "социально опасной информацией".

Спасибо за внимание. Конец

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