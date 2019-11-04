"Даремно ображається": Казарін пояснив, чому українці повстали проти Зеленського

Протести проти президента Володимира Зеленського пов'язані з нібито відсутністю у нього чіткої позиції з різних державних питань.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін, зазначивши, що ще під час передвиборчої гонки Зеленський "перетворився на дзеркало, в якому кожен бачив відображення власних надій".

"Президент сьогодні ображається на протестні мітинги в центрі столиці. По-моєму, даремно. На вулицю виходять ті, хто півроку тому так і не отримав відповіді на найголовніші питання", – вважає журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг Зеленського різко впав всього за один місяць, однак рівень довіри українців до президента все ще більший, ніж до інших політиків України.

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