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4 листопада • оновлено в 18:36
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"Даремно ображається": Казарін пояснив, чому українці повстали проти Зеленського

2.5т Читати матеріал російською

Протести проти президента Володимира Зеленського пов'язані з нібито відсутністю у нього чіткої позиції з різних державних питань.

Таку думку висловив журналіст Павло Казарін, зазначивши, що ще під час передвиборчої гонки Зеленський "перетворився на дзеркало, в якому кожен бачив відображення власних надій".

"Президент сьогодні ображається на протестні мітинги в центрі столиці. По-моєму, даремно. На вулицю виходять ті, хто півроку тому так і не отримав відповіді на найголовніші питання", – вважає журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг Зеленського різко впав всього за один місяць, однак рівень довіри українців до президента все ще більший, ніж до інших політиків України.

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Особи
Павло Казарін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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семенов Александр
семенов Александр
Пока что "восстали" только тараканы,в голове у Казарина
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
семенов Александр, о, фабрика тупых выкупающихся троллей начала топить за ЗЕ!? Фууу.
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