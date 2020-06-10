Danone відмовилася від реклами з другом "ДНР" Пореченковим

Вікторія Довгань Суспільство 15:33, 10.06.2020 Оновлено: 15:36, 10.06.2020

Посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що компанія Danone вирішила відмовитися від реклами на російському ринку за участю актора Михайла Пореченкова, який підтримує терористів "ДНР".

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter, запевнивши, що почув про рішучий крок особисто від керівництва французького бізнес-гіганта.

"Маю для вас гарні новини. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного", – зазначив Шамшур.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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