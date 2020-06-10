Danone відмовилася від реклами з другом "ДНР" Пореченковим

Своє обурення з приводу реклами висловило Посольство України у Франції

Він є затятим прихильником терористів "Л/ДНР", а у жовтні 2014 року навіть стріляв з їхніх позицій по захисниках України

Посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що компанія Danone вирішила відмовитися від реклами на російському ринку за участю актора Михайла Пореченкова, який підтримує терористів "ДНР".

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter, запевнивши, що почув про рішучий крок особисто від керівництва французького бізнес-гіганта.

"Маю для вас гарні новини. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного", – зазначив Шамшур.

Маю для вас добрі новини. Щойно мені зателефонував Генеральний секретар @Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного 🙂 — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) June 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

французька компанія Danone у Росії зняла в рекламі своєї продукції відомого російського актора Михайла Пореченкова.

30 жовтня 2014 року Пореченков відвідав "ДНР" і виїхав на позиції бойовиків у районі донецького аеропорту. Там він зробив декілька пострілів по позиціях українських захисників ДАП із великокаліберного кулемета.

Український підрозділ компанії Danone виправдався за скандал довкола реклами Actimel із Пореченковим. У заяві зазначається, що Danone є частиною міжнародної групи, яка працює у 140 країнах світу, і не може впливати на рішення російського підрозділу.

Згодом на ситуацію гостро відреагували у Посольстві України у Франції. Там зазначили, що великий бізнес має бути відповідальним і не може пропагувати "посіпаку кремлівських терористів".

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