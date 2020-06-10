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10 червня • оновлено в 15:43
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Danone відмовилася від реклами з другом "ДНР" Пореченковим

  • Дочірня компанія французької Danone запустила в Росії рекламу Actimel за участю скандального актора Михайла Пореченкова

  • Він є затятим прихильником терористів "Л/ДНР", а у жовтні 2014 року навіть стріляв з їхніх позицій по захисниках України

  • Своє обурення з приводу реклами висловило Посольство України у Франції

  • Згодом Danone таки вирішила припинити рекламну кампанію з Пореченковим

2.8т
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Посол України у Франції Олег Шамшур заявив, що компанія Danone вирішила відмовитися від реклами на російському ринку за участю актора Михайла Пореченкова, який підтримує терористів "ДНР".

Про це дипломат написав на своїй сторінці у Twitter, запевнивши, що почув про рішучий крок особисто від керівництва французького бізнес-гіганта.

"Маю для вас гарні новини. Щойно мені зателефонував генеральний секретар Danone Франція Матіас Вішера. Компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова. Швидка і адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного", – зазначив Шамшур.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Михайло Пореченков
Місце
Франція
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