Данілов спрогнозував розвал Росії: Крим повернеться Україні

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим військовим шляхом.

Але це тільки на цьому етапі, адже в майбутньому країну-агресорку чекає сумна доля. Такою думкою він поділився в ефірі "Українського радіо".

"Питання повернення Криму зараз вкрай складне, ми не можемо сказати, що здатні це вирішити військовим шляхом", – сказав Данілов.

Олексій Данілов

Він вважає, що Росія навряд чи погодиться говорити про повернення півострова, але в результаті Крим неодмінно належатиме тільки Україні. Адже, на його переконання, країну-агресорку у майбутньому чекає доля Радянського Союзу.

"Те, що трапилося з СРСР, коли він за лічені місяці почав розвалюватися, трапиться і з Російською Федерацією", – підкреслив Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готувалася до окупації Донбасу та захоплення Криму ще з 2001 року.

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