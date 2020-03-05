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5 березня • оновлено в 15:19
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/ Розслідування

Данілов спрогнозував розвал Росії: Крим повернеться Україні

6.1т
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Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе повернути анексований Росією Крим військовим шляхом.

Але це тільки на цьому етапі, адже в майбутньому країну-агресорку чекає сумна доля. Такою думкою він поділився в ефірі "Українського радіо".

"Питання повернення Криму зараз вкрай складне, ми не можемо сказати, що здатні це вирішити військовим шляхом", – сказав Данілов.

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Він вважає, що Росія навряд чи погодиться говорити про повернення півострова, але в результаті Крим неодмінно належатиме тільки Україні. Адже, на його переконання, країну-агресорку у майбутньому чекає доля Радянського Союзу.

"Те, що трапилося з СРСР, коли він за лічені місяці почав розвалюватися, трапиться і з Російською Федерацією", – підкреслив Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готувалася до окупації Донбасу та захоплення Криму ще з 2001 року.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Анексія Криму
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
СРСР Новини Криму Крим РНБО
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hunt andres
hunt andres
Одни де билы во воале. Ха хлы, у вас алекватные люди еще остались?
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Тоже так считаю а развал РФ будет скоро бы поклонники пуйла тут не кричали
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hunt andres
hunt andres
Lisenko Andrey, одна печалька - ты этого точно не увидишь)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну а шо еще он могет сказадь?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Zhikharev Dmitry, .........Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 произошло в результате утечки из лаборатории в китайской Ухани. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
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