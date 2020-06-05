Голова Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що головне завдання Росії – побудова великої імперії, яка була раніше.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Є питання" на 24 каналі. На думку Данілова, для побудови такої держави Путіну необхідні Україна, Білорусь, Казахстан і всі країни, які були в межах Радянського Союзу.

"Більш того, якщо хтось вважає, що Путін не буде зазіхати на країни Європейського Союзу – це теж помилка. Вони так само будуть зазіхати на країни Балтії, Польщу, Румунію, Угорщину. Вони повинні хитати Європу для того, щоб Євросоюз припинив існування. Це основне завдання, після якого буде, скажімо, велич Російської Федерації", – сказав Данілов.

Данілов розповів про план Путіна побудувати "велику імперію"

Він додав, що українська контррозвідка працює, і уважно за цим спостерігає. "Ви бачите, що є результат", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст, колишній радник президента РФ Володимира Путіна, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов заявив, що Путін не відмовився від плану по поглинанню Білорусі, і тому країна досі знаходиться в небезпеці, як і Україна.