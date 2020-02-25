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25 лютого • оновлено в 11:51
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Данілов пояснив, як вирвати Донбас із лап Росії

3.2т
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Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов висловив переконання, що з жителями тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей "треба спілкуватися" як із українцями та "пояснювати їм ситуацію".

Про це він розповів у інтерв'ю Liga.net. За його словами, якщо Україна вважає їх своїми громадянами, тоді їм потрібно пояснювати ситуацію.

"Давайте поставимо таке питання. Ми вважаємо, що це українці? Тоді з ними треба спілкуватися, їм треба пояснювати. Ми демократична держава. Значно простіше було б побудувати тоталітарний режим і сказати: ніяких виборів, вводимо воєнний стан. Але це вже на абсолютно крайній випадок", – зазначив секретар РНБО.

Олексій Данілов

Олексій Данілов

Водночас Данілов заявив, що не вважає, що місцеві вибори в ОРДЛО призведуть до створення там "російського анклаву".

"Це неможливо. Ми обираємо тільки місцеві ради. Вони не мають ніякого значення в плані загальноукраїнських справ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Данілов повідомив, що спільне патрулювання кордону з Росією представниками вільної України та ОРДЛО не передбачає участі в цьому озброєних терористів.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО ДНР
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Коментарі
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фил филька
фил филька
как же "объяснять им ситуацию" родителям детей по хо роненных на аллее ангелов?
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5
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Жители Донецка и Луганска в кастрюлях не скачут. О чем им с тобой, Алеша, разговаривать?
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