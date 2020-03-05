Витік смертельного коронавірусу COVID-19 трапився із закритої лабораторії в місті Ухань (Китай).

Про це в ефірі "Українського радіо" розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

"У Китаї хворих вже за 80 тисяч, але там було місце, звідки все почалося – це місто Ухань, де одна із закритих лабораторій F-4. Ми вважаємо, що саме з цієї лабораторії відбувся витік. І не треба тут тварин звинувачувати, що це тварини, змії тощо. Там є потужна лабораторія, яка була запущена в 2015 році. Ми вважаємо, що саме звідти трапився той витік", – пояснив він.

Епідемія коронавірусу

Данілов підкреслив, що Китай вжив потужних заходів із локалізації недуги: "Вони закрили Ухань, тому що розуміли, що у них там відбувається".

Також глава РНБО додав, то в Україні підготувалися до коронавірусу.

"У нас зараз підготовлено понад 12 тисяч ліжок саме в інфекційних відділеннях. У нас є фахівці, лікарі, до цього готові. Повністю прописана процедура, як має проводитися лікування в разі виявлення хвороби. Ми не сиділи й не чекали, поки воно впаде нам на голову", – запевнив Данілов.

Також він додав, що люди, які отримали щеплення від кору, майже не хворіють.

"Вакцини ще немає, але нею займаються найкращі дослідники, тому ми вважаємо, що найближчим часом її створять. Наші вчені також спілкуються з головними науковими центрами", – підсумував Данілов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже у шести осіб запідозрили захворювання на коронавірус COVID-19.

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