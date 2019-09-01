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Дана Ярова
Дана Ярова
Волонетр, блогер Всі статті автора

Опасные игры, Володя

1.8т Читати матеріал російською

А теперь смотрите, зайки мои.

Если вы не можете сложить пазлик, я, несмотря на отсутствие времени, просто не имею морального права не разложить его для вас, если не дошло.

Немного истории.

В июне 2014 года в Зеленополье был расстрелян лагерь наших военных. Ночью. "Градами". Погибло огромное количество людей. Тогда было много вопросов. Почему не окопались, почему не было блиндажей, почему в палатках в чистом поле?..

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Я непосредственно в общении с чудом выжившими участниками тех событий пыталась разобраться, почему.

Они мне отвечали только одно: "Дана, ты не понимаешь... Мы еще вечером по дружески общались с российскими погранцами".

Один из погибших, не вспомню сейчас фамилию, но генерал, который прошел Афганистан, даже общался со своим сослуживцем по Афгану по рации, говорят, шутили, смеялись. А ночью... Ночью лагерь просто выжгли. Когда колона с оставшимися выжившими и телами выдвинулась из Зеленополья - ее расстреляли еще раз.

Иловайск. Если для кого-то еще секрет, что согласование "зеленого коридора" было между генеральным штабом РФ и генеральным штабом Украины, то ещё раз повторю. Оно было именно так. И что произошло? Колону расстреляли просто в упор. 400 погибших. Их сожгли заживо.

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В*тка, чем будешь крыть?

А теперь сьогодення. По моим наблюдениям Петр Алексеевич погрузился в теплую ванную где-то в году 2016, может, в 2017-м. Зеленский - вот сейчас без наездов - с нее не вылазил. И вылазить не собирается. Законопроекты, которые штамповались и без всяких процедур регистрировались, если их проанализировать даже не очень глубоко, а поверхностно, четко нам показывают, что речь идет не об обмене моряков по решению международного суда. Наличие других фамилий, в том числе, Сенцова, нам говорит о том, что меняют что-то очень серьезное.

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Вот перечень законопроектов, названия которых, мне кажется, говорят сами за себя:

- Проект Закону про недопущення кримінальної переслідування, притягнення до кримінальної відповідальності та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської області.

- Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України ( щодо створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас"

- Проект Закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської області

- Проект Закону про мовИ в Україні

- Проект закону про прийняття заходів щодо відновлення банківської системи та грошових переказів в окремих районах Луганської та Донецької області.

- Проект Постанови про відновлення соціально-економічних зав’язків в окремих районах Донецької та Луганської області з метою захисту прав і свобод громадян Украйни, що проживають на цих територіях.

- Проект Закону про надання допомоги в окремих районах Донецької та Луганської області.

- Проект Постанови про звернення ВР до президента України щодо " зняття блокади Донбасу"- припинення економічної, енергетичної та транспортної блокади.

Не сложился еще пазлик? Нет?

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Я знаю еще кое-какую информацию, так сложилось, что в ту ночь мало кто спал, и многие были на связи, есть еще условия, но так как они еще нигде не задокументированы, я не хочу о них писать - там, уж поверьте, тоже ни черта хорошего. Так вот, всю ночь всем я задавала только один вопрос: “Ребята, он действительно не понимает что сливает Украину, и за этим будет гражданская война?”

Мне отвечали разные люди только одно: “ Нет, не понимает”.

Так вот, теперь у меня серьезная просьба к окружению Владимира. Володя, вылезай с теплой ванны, позови Муженко, Турчинова, Порошенко, всех тех, кого не один раз обманывала Россия, и выслушай их. Потому как, каким бы мессией тебе бы не хотелось быть, там враг. Очень хитрый и коварный. Который, сидя с тобой за столом переговоров, будет в это время убивать граждан твоей страны, а может и тебе пулю в лоб пустить.

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Визит Зеленского в Польшу: что хочет Киев получить от поляков

Поинтересуйся, что было при выходе наших войск с Дебальцево. Муженко очень хорошо эту историю знает.

Вылезай с теплой ванны. Да, действительность суровая и ее не хочется принимать, но она такова уже 5 лет. Иначе ты реально можешь получить не мир, а гражданскую войну. Потому что сдачу новых территорий Украины тебе не простят очень много людей. Милитаризированных людей, умеющих стрелять и убивать. Поинтересуйся степенью милитаризации Украины.

Если после всего разжёванного так ничего и не дойдет, то я умываю руки. Еще больше разжевать я не могу.

И репостите друзья, может дойдёт.

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Автор
Дана Ярова Дана Ярова
Теми
Мирні переговори в Мінську Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
війна переговори щодо Донбасу
Джерело
Джерело: Facebook Даны Яровой
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