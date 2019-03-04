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Далі від Росії: до ПЦУ приєднався ще один прихід Житомирщини

2.7тЧитати матеріал російською

До Православної церкви України в Житомирській області приєдналися вже 36 громад РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП).

Рішення про перехід до ПЦУ прийняла 3 березня Глибочицька громада, передає "Перший Житомирський" із посиланням на голову Житомирської РДА Сергія Микитюка.

Так, під час зборів громади голоси "за" віддали 260 прихожан.

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Відчув абсолютну владу: Епіфаній сказав, як Путін зважився на війну з Україною

Нагадаємо, що нещодавно перший прихід РПЦ в Україні Сумської області заявив про приєднання до ПЦУ.

Станом на 28 лютого, понад 420 парафій проголосували за перехід у єдину церкву.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Епіфаній

Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Епіфаній розповів, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

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Місце
Україна
Тег
ПЦУ
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Священник УПЦ МП умер в сауне с проститутками (видео) · politolog.net/ukrnews.../svyashhennik-upc-mp-umer-v-saune-s-prostitutkami-video/ 8 февр. 2017 г. - Смерть настигла священника в сауне с девушками легкого поведения, которые вдобавок его ограбили, говорится в видеосюжете ...
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Священник поет Мурку Видео вызвало дискуссии в Сети - Москва 24 https://www.youtube.com/watch?v=YJApdzjCYK8 Видео по запросу как попи в подмосковье Мурку пели▶ 0:48 3 апр. 2018 г. - Добавлено пользователем Москва 24 Подписывайтесь на наш канал в YouTube: https://www.youtube.com/user/infomoscow24?sub_confirmation=1 Пользователи ...
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Дейман Алон
Дейман Алон
Житомиряне - молодцы, быстро поняли, что под личиной попа из РПЦ скрывается хитрожопый кацапский вертухай из ФСБ!
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