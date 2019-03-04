Далі від Росії: до ПЦУ приєднався ще один прихід Житомирщини

До Православної церкви України в Житомирській області приєдналися вже 36 громад РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП).

Рішення про перехід до ПЦУ прийняла 3 березня Глибочицька громада, передає "Перший Житомирський" із посиланням на голову Житомирської РДА Сергія Микитюка.

Так, під час зборів громади голоси "за" віддали 260 прихожан.

Нагадаємо, що нещодавно перший прихід РПЦ в Україні Сумської області заявив про приєднання до ПЦУ.

Станом на 28 лютого, понад 420 парафій проголосували за перехід у єдину церкву.

Митрополит Епіфаній Українська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Епіфаній розповів, що Москва привертає дуже багато сил для того, щоб інші православні церкви не визнали ПЦУ.

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