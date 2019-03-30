Далі від Москви: до ПЦУ приєдналася ще одна церква

Свято-Михайлівська парафія міста Первомайська Миколаївської області ухвалила рішення про перехід з Української православної церкви Московського патріархату в Православну церкву України.

Про це повідомили в прес-службі Миколаївської облдержадміністрації. Рішення прихожан відповідає статті 8 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації".

"Так, це вже п'ята православна громада на території Миколаївщини, яка ухвалила рішення про зміну юрисдикційної приналежності з УПЦ в єдності з Московським патріархатом на Православну церкву України", – повідомили в ОДА.

Православна церква України Миколаївська облдержадміністрація

За інформацією облдержадміністрації, раніше до ПЦУ приєдналися парафії сіл Тімірязєвка Вознесенського району, Василівка і Тамарине Снігурівського району та села Суха Балка Доманівського району.

Як повідомляв OBOZREVATEL , рішення про перехід з РПЦ в ПЦУ в Україні ухвалили вже понад 500 парафій.

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