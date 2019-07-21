"Далі — Харків та Одеса": що стоїть за видачею паспортів РФ усьому Донбасу

Кремль пішов на чергову провокацію, дозволивши отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою не тільки жителям окупованого Донбасу, але й тим, які проживають на всій території Луганської та Донецької областей.

Що задумала Москва – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Російське громадянство за спрощеною процедурою зможуть отримати жителі всього Донбасу.

Ті, хто отримав громадянство РФ, також матимуть можливість оформити російський закордонний паспорт.

РНБО розробляє план дій із протидії загрозам РФ.

Володимир Путін може розширити перелік областей, жителям яких спростять видачу російських паспортів.

Новий указ

Володимир Путін підписав черговий указ, згідно з яким отримати паспорт РФ за спрощеною процедурою зможуть усі жителі Донецької та Луганської областей, а не тільки непідконтрольних Україні "Л/ДНР".

Відповідний документ був опублікований 17 липня на державному порталі правової інформації РФ і вже набув чинності.

Указ Путіна Скрін

Так, указом із минулої редакції прибрали формулювання "окремі райони" Донецької і Луганської областей, залишивши просто назви українських регіонів. Це означає, що тепер отримати російський паспорт у спрощеному порядку зможуть усі, хто був зареєстрований на території Донбасу станом на квітень 2014 року.

Крім того, в МВС РФ заявили, що всі, хто отримав громадянство, також можуть оформити і російські закордонні паспорти.

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України. Згідно з документом, тепер громадянство РФ можна буде отримати без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п'яти років.

Видача російських паспортів розпочалася в середині червня у двох селах Ростовської області, один із пунктів розташовувався у прикордонному місті Матвєєв Курган (Ростовська область) поряд із будівлею 1-ї школи.

Пункт видачі паспортів РФ у Ростові

Україна вживає заходів

У Раді національної безпеки й оборони України вже відреагували на дії Кремля, запевнивши, що органи державної влади врахували загрози від видачі паспортів Росії на Донбасі і вже внесли на розгляд свої пропозиції щодо протидії цим загрозам.

Секретар РНБО Олександр Данилюк "Цензор.НЕТ"

"Інформація про згадані заходи відноситься до державної таємниці і має ступінь секретності відповідно до Зведення відомостей, що становлять державну таємницю, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці", – підкреслили в РНБО.

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Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що таке рішення створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу.

Володимир Зеленський

Водночас глава держави доручив МЗС України розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців "із дружніх нам країн, які прагнуть приєднатися до розвитку своєї історичної батьківщини", а також тим, хто страждає від порушення прав і свобод у їхніх країнах.

Раніше Кабінет міністрів України визнав видані жителям окупованих територій Донбасу російські паспорти недійсними на території України.

"Паспорти РФ визнані незаконними у разі перетину державного кордону, а також у разі використанні на території нашої держави", – заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Володимир Гройсман

У Європейському Союзі також стежать за ситуацією і вважають, що рішення російського президента суперечить духу і цілям Мінських домовленостей. У Раді Європи заявили, що готові розглянути подальші опції, окрема невизнання російських паспортів.

Що задумала Росія

У коментарі OBOZREVATEL ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко пояснив, що це рішення Кремля переслідує дві мети. Перша полягає в тому, щоб створити формальні підстави для "захисту" не тільки російськомовного населення України, а й громадян РФ, які проживають на українській території.

Друга причина – у такий спосіб керівництво РФ сподівається залучити в країну нові кваліфіковані трудові кадри з України, зокрема, як відповідь на виклики, пов'язані з "кітаїзацією" територій Зауралля і Півночі.

Паспорти РФ

А на думку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, указ Путіна про спрощену видачу російського громадянства жителями Донецької та Луганської областей України мовою спецслужб називається "міткою території".

У той же час, за оцінками Туки, "з точки зору безпеки тут немає чогось нового, що б радикально змінило статус-кво".

"З точки зору національної безпеки, як її розуміє більшість наших громадян – танки, ракети, літаки – прямої загрози це не несе. З політичної точки зору – так, без сумніву", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Такої ж точки зору дотримується й ексспікер Генштабу Владислав Селезньов, який зазначив, що за даними начальника оборонного відомства Руслана Хомчака, на сьогодні немає ніяких підстав хвилюватися через посилення військової агресії з боку РФ.

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Але в той же час військовий експерт вважає, що Росія не відмовилася від плану "Новоросія", а тому Україні варто вживати всіх необхідних заходів, щоб перешкоджати його реалізації.

"Це означає, що Путін і його прихильники не відмовилися від планів взяти під контроль усю територію України. Це один із етапів подальшої анексії наших територій. Адже після Донецька й Луганська такі дії можуть поширитися на інші українські області: Харківську, Сумську, Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, тому що план "Новоросія" нікуди не подівся", – заявив Селезньов у коментарі OBOZREVATEL.

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