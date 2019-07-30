Далі Facebook і Twitter? В Україні заборонили популярну блогерську платформу

В Україні заборонили популярну електронну платформу для блогерів enigma.ua.

Таке рішення виніс Печерський суд Києва 23 липня. Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Дно пробило дно і знаходиться на дні. Черговий треш від Печерського суду – список українських сайтів, які блокуються його рішенням. Серед них і блогерська платформа, на якій я веду свій блог. Поставили цей ресурс поряд із проросійськими ВК, Майл.ру і іншими", – написав він.

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За словами Штефана, подібна практика незабаром може привести до того, що користувачам заборонять висловлювати свою думку і в соцмережах Facebook і Twitter.

"Що й казати, хоча є що. Запам'ятайте – на реванш не сподівайтеся! Тримаємо стрій!" – відреагував він.

Відзначимо, раніше стало відомо, що кілька українських провайдерів відкрили доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте".

Як повідомляв OBOZREVATEL, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники" і ще ряду пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п'ятого президента Петра Порошенка в травні 2017 року.

Згідно з постановою, заборону ввели терміном на три роки, таким чином вона буде діяти до травня 2020 року.

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