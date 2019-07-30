Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Далі Facebook і Twitter? В Україні заборонили популярну блогерську платформу

2.1т Читати матеріал російською

В Україні заборонили популярну електронну платформу для блогерів enigma.ua.

Таке рішення виніс Печерський суд Києва 23 липня. Про це повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

"Дно пробило дно і знаходиться на дні. Черговий треш від Печерського суду – список українських сайтів, які блокуються його рішенням. Серед них і блогерська платформа, на якій я веду свій блог. Поставили цей ресурс поряд із проросійськими ВК, Майл.ру і іншими", – написав він.

Новини
В Україні заборонили більше сотні популярних російських фільмів: список

В Україні заборонили блогерську платформу

В Україні заборонили блогерську платформу

Retail Platforma

За словами Штефана, подібна практика незабаром може привести до того, що користувачам заборонять висловлювати свою думку і в соцмережах Facebook і Twitter.

"Що й казати, хоча є що. Запам'ятайте – на реванш не сподівайтеся! Тримаємо стрій!" – відреагував він.

Відзначимо, раніше стало відомо, що кілька українських провайдерів відкрили доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте".

Як повідомляв OBOZREVATEL, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники" і ще ряду пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п'ятого президента Петра Порошенка в травні 2017 року.

Згідно з постановою, заборону ввели терміном на три роки, таким чином вона буде діяти до травня 2020 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
18
3
Смішно
1
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel