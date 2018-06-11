Далі будуть люди? У лісі на Закарпатті повісили собаку

При вході в ліс в районі смт Тересва Тячівського району Закарпатської області невідомий повісив на дереві собаку.

"Вчора вийшли по гриби в хащу , перша ж находка мене морально вбила,якась скотина підвісила пса на дереві,а неподалік діти були на пікнічку", - написала Ольга Полудень в групі "Тересва онлайн" в Facebook .

Facebook "Тересва онлайн"

Facebook "Тересва онлайн"

У коментарях до посту відзначається, що навколо дерева, на якому висіла собака, стояв страшний сморід і не можна було наблизиться навіть на метр.

Користувачі були обурені вчинком невідомого і залишили гнівні коментарі.

"Жах ... Могли хоч закопати", "Нема в світі створіння, жорстокішого за людину...", "Отаке життя буде в цих падлюк - миттєве... Все повернеться бумерангом, особливо в родину", "Це поки що на тварині спробувала людина. А що буде далі не дай Бог і до людей дійде черга", "Психічно здорова людина не могла таке зробити, це зробив хворий виродок...", - пишуть коментатори.

Facebook "Тересва онлайн"

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