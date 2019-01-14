''Далекий Схід продають Китаю'': Путіна спіймали на великій ''угоді''

Російський президент Володимир Путін продає Далекий Схід по частинах Китаю.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив російський опозиціонер Павло Шехтман, зазначивши, що Кремлю було б вигідніше вибудовувати взаємини з Японією у частині інвестування в Далекий Схід і розвитку регіону, але Кремль не готовий віддавати Курильські острови Токіо.

"Зараз політика, за якою ставиться жорстка перешкода Китаю, і заміщується Японією під здачу Південних Курил – це єдиний вихід, але це не при існуючому уряді вже точно", – вважає росіянин.

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На його думку, Путін по частинах продає Далекосхідний регіон, і його доля йому нецікава.

"Я не думаю, що Путін мислить у цих категоріях, і я не думаю, що він дійсно думає про порятунок Далекого Сходу від китайців, він настільки далеко стратегічно не мислить. Він просто продає Далекий Схід Китаю", – зазначив Шехтман.

Далекосхідний федеральний округ РФ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Москва і Токіо 14 січня почали переговори щодо врегулювання конфлікту щодо мирного договору з Курильських островів.

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