"Дала йому в морду!" Сестра Сенцова розповіла про першу зустріч із ним

Сестра колишнього в'язня Кремля Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла, як зустріла брата з полону.

Про першу розмові вона написала на своїй сторінці в Facebook. "Так, спочатку я його обняла. А потім... уже у мене вдома, за келишком винця, все-таки дала йому в морду. Так, чуть-чуть, люблячи і попередивши, що це буде. Тому що мені особисто все це дуже важко далося", – написала вона.

Зараз сестра Сенцова лежить у лікарні з депресією. За її словами, у неї настало емоційне вигорання.

Олег Сенцов з дочкою "112 Україна"

"Емоційне вигоряння повне. Всі ці 5 років просто так для мене не пройшли. Я завжди думала, що емоційне вигоряння, депресії – це все про когось іншого, а я сильна, я все можу. Загалом, я не змогла, змушена була звернутися за допомогою. Бережіть себе. Ми всі не залізні. А Олега я спочатку обняла, потім у морду за всі мої страждання. Сьогодні він мене в лікарні відвідав, я рада, він заряджає енергією ого-го як", – розповіла Наталя.

Сестра Сенцова Наталя "Громдське ТБ"

Нагадаємо, що Олег Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його в керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 Північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодівку, вимагаючи від російських властей звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ з політичних мотивів. Однак незабаром режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

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