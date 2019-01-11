''Дайте молитися рідною мовою!'' У Варфоломія виступили з важливим закликом

Віряни повинні молитися тією мовою, якою їм зручно, оскільки від природи всі люди є вільними і незалежними.

З такою заявою в інтерв'ю ВВС виступив архієпископ Памфілійський Даниїл, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.

Він зазначив, що "у кожного народу, який хоче мати свою православну церкву, має бути право її засновувати і просити її визнання іншими православними церквами".

Архієпископ згадав про слова митрополита Мінського Павла, який раніше заявив, що для ПЦУ автокефалія нібито стала трагедією, а для Білорусі вона взагалі стала б смертю.

"Слухати такі заяви одночасно плачевно і смішно. Так можуть говорити люди, які бояться духовного зростання своєї власної пастви. Дайте людям бути вільними і незалежними, дайте їм молитися своєю рідною мовою", - закликав він.

"Мені дорікали в Україні, що, мовляв, ви в Америці молитеся українською, "не благодатною мовою". Якою ще не благодатною? Це мова, якою мене навчила мама просити шматок хліба, чому я не маю права нею молитися? Чому Білорусь не має права молитися своєю білоруською мовою?" - сказав Даниїл.

Памфілійський Даниїл ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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