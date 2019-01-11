''Дайте молитися рідною мовою!'' У Варфоломія виступили з важливим закликом

Віряни повинні молитися тією мовою, якою їм зручно, оскільки від природи всі люди є вільними і незалежними.
З такою заявою в інтерв'ю ВВС виступив архієпископ Памфілійський Даниїл, який був екзархом Вселенського патріарха і брав участь у процесі надання ПЦУ автокефалії.
Він зазначив, що "у кожного народу, який хоче мати свою православну церкву, має бути право її засновувати і просити її визнання іншими православними церквами".
Архієпископ згадав про слова митрополита Мінського Павла, який раніше заявив, що для ПЦУ автокефалія нібито стала трагедією, а для Білорусі вона взагалі стала б смертю.
"Слухати такі заяви одночасно плачевно і смішно. Так можуть говорити люди, які бояться духовного зростання своєї власної пастви. Дайте людям бути вільними і незалежними, дайте їм молитися своєю рідною мовою", - закликав він.
"Мені дорікали в Україні, що, мовляв, ви в Америці молитеся українською, "не благодатною мовою". Якою ще не благодатною? Це мова, якою мене навчила мама просити шматок хліба, чому я не маю права нею молитися? Чому Білорусь не має права молитися своєю білоруською мовою?" - сказав Даниїл.
Памфілійський Даниїл
ВВС
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
7 січня митрополит Епіфаній і президент України Петро Порошенко принесли сувій Томосу на Різдвяну літургію у Софійський собор.
8 січня Томос відвезли назад у Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського Патріархату. Це пов'язано з тим, що документ ПЦУ отримала за три дні до засідання ієрархів у Константинополі (вони збираються 9 числа кожного місяця).
9 січня усі члени Синоду Вселенського Патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
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