В Україну повернулися моряки, захоплені піратами в Гвінейській затоці. Фото

Українські моряки з Curacao Trader повернулися на Батьківщину. колаж

В Україну повернулися шестеро українських громадян, яких на судні Curacao Trader захопили в полон пірати.

Про це 7 вересня на офіційному сайті повідомила пресслужба Офісу президента. Глава України Володимир Зеленський привітав повернення моряків на батьківщину.

Уточнюється, що українці були звільнені з піратського полону 20 серпня. Напад на танкер відбувся 17 липня 2020 року.

"Наші моряки провели в полоні у піратів більше місяця, але нарешті повернулися в Україну і вже скоро зустрінуться зі своїми сім'ями. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори зі звільнення бранців.

Ми весь час тримали ситуацію під контролем. Українці повинні знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин", – заявив Зеленський.

Він також вказав на проактивну роботу співробітників МЗС, які "весь час були на зв'язку" та професійно супроводжували переговорний процес для звільнення українських моряків.

Моряки, які повернулися в Україну. Telegram / Офіс президента

Нагадаємо, на танкер Curacao Trader пірати напали біля узбережжя Беніну та викрали 13 із 19 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені, а 24 серпня нігерійські військові передали громадян представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.

Цей інцидент стався в найдальшій від берега точці серед усіх випадків піратства, зареєстрованих у Гвінейській затоці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський привітав повернення додому 14 українських моряків із танкера "Рута", які більше трьох років провели за ґратами в Лівії.

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