В Україні майже тисяча нових хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 24 липня
Станом на ранок п'ятниці, 24 липня, в Україні офіційно підтверджено 62 823 випадки коронавірусної інфекції. З них 972 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 в країні померла вже 1 571 особа (+20 за добу), а 34 886 пацієнтів (+886) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 31 984 особи.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в таких областях: Львівській – 126, Рівненській – 96, Івано-Франківській – 87, Харківській – 74 і місті Київ – 118.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2462 випадки;
Волинська область — 3446 випадків;
Дніпропетровська область — 1302 випадки;
Донецька область — 830 випадків;
Житомирська область — 1670 випадків;
Закарпатська область — 4706 випадків;
Запорізька область — 712 випадків;
Івано-Франківська область — 3852 випадки;
Кіровоградська область — 689 випадків;
м. Київ — 7396 випадків;
Київська область — 3421 випадок;
Львівська область — 8588 випадків;
Луганська область — 118 випадків;
Миколаївська область — 536 випадків;
Одеська область — 2749 випадків;
Полтавська область — 378 випадок;
Рівненська область — 5399 випадків;
Сумська область — 397 випадків;
Тернопільська область — 2604 випадки;
Харківська область — 3277 випадків;
Херсонська область — 218 випадків;
Хмельницька область — 1021 випадок;
Чернівецька область — 5485 випадків;
Черкаська область — 888 випадків;
Чернігівська область — 679 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 24 липня до центру надійшло 1 334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 113 589 повідомлень.
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