В Україні майже тисяча нових хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 24 липня

Станом на ранок п'ятниці, 24 липня, в Україні офіційно підтверджено 62 823 випадки коронавірусної інфекції. З них 972 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померла вже 1 571 особа (+20 за добу), а 34 886 пацієнтів (+886) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 31 984 особи.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в таких областях: Львівській – 126, Рівненській – 96, Івано-Франківській – 87, Харківській – 74 і місті Київ – 118.

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