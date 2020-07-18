CS:GO турнір Red Bull Flick: відкриті місця для реєстрації у кваліфікаціях

Вперше в Україні Red Bull Flick – унікальний турнір з Counter-Strike

у форматі 2х2!

Не встигли зареєструватися на Red Bull Flick, а всі кваліфікації забилися? Допустиму кількість учасників збільшено вдвічі - зарезервуй собі місце в найближчій кваліфікації на www.redbull.ua/flick.

Red Bull Flick - великомасштабний аматорський турнір, який проводиться в рамках одноіменного режиму в CS:GO. Новий режим Red Bull Flick був створений спеціально для команд з двох людей, які будуть боротися у форматі "Захоплення прапора", де їм доведеться роздобути прапор та утримати його в спеціальній зоні.

Унікальний турнір з Counter-Strike

У змаганні можуть брати участь всі, хто досягли 16 років, і не тільки українці, а й громадяни інших країн, серед яких Казахстан, Білорусь, Узбекистан та інші.

Більше деталей про подію і реєстрація тут: www.redbull.ua/flick.

Спеціально для режиму Red Bull Flick було створено п'ять абсолютно нових карт. Кожна з них унікальна: від класичного дизайну Castle і джунглів Himalaya до кіберпанкової Matrix з яскравими елементами і майданчиками для телепортів. Дізнайся подробиці в окремому матеріалі і самостійно досліди кожну з них, слідуючи інформації на сайті турніру.

В рамках турніру Red Bull Flick будуть проведені 10 кваліфікацій, перші чотири відбулися 11-12 липня, найближчі пройдуть 18 і 19 липня! Місця для реєстрації ще є, максимальну кількість учасників було збільшено з 256 до 512 осіб. Так що швидше хапай друга і подавай заявку на участь в обраних кваліфікаціях. Створюйте команду і залітайте на турнір!

• 11 - 26 липня - онлайн кваліфікації

• 2 серпня - Гранд фінал

Унікальний турнір з Counter-Strike

Серйозний бій вимагає відповідної підготовки, тому Red Bull відкрили спеціальні сервери на onetwo.gg/flick, де будь-який бажаючий може потренуватися на нових картах і заробити очки в окремому рейтингу. За результатами місяця, топ-8 гравців цього рейтингу отримають призи та автоматичні путівки в гранд-фінал турніру!

Фінал відбудеться 2 серпня і в ньому візьмуть участь 10 команд, які посіли перше місце на кваліфікаціях, і 4 кращі команди з серверів. Учасники будуть боротися не тільки за чемпіонський титул, а й за значний призовий фонд від Red Bull і партнерів!

1 місце - 2 ноутбуки Lenovo Legion 7i.

2 місце - 2 Монітори Lenovo G34w-10.

Усі фіналісти турніру отримають набір девайсів від наших партнерів - Phillips One Blade, Jabra, HyperX і спеціальний комплект від Red Bull.

Реєстрація на Red Bull Flick доступна за посиланням.