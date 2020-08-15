Україна третій день поспіль б'є антирекорд щодо заражених COVID-19: статистика на 15 серпня

Мирослав Семенюк Суспільство 08:55, 15.08.2020 Оновлено: 09:25, 15.08.2020

Станом на ранок суботи, 15 серпня, в Україні офіційно підтверджено 89 719 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 847 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.

Від COVID-19 у країні померло вже 2 044 особи (+33 за добу), а 47 430 пацієнтів (+633 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 254, місті Київ – 232, Чернівецькій області – 170 і Львівській – 166 випадків.

РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 серпня коронавірусом у світі заразилося майже 21,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено майже 286 тисяч нових заражених.

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