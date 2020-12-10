COVID суворого режиму. Хворих хочуть розмістити в "занедбаній" колонії на Чернігівщині, де немає навіть опалення

У разі розвитку гіршого сценарію із захворюваністю COVID-19 у Чернігівській області шпиталь для лікування коронавірусних пацієнтів влада збирається розгорнути в законсервованій установі виконання покарань.

До сьогодні чиновники так і не проінспектували режимний об'єкт, але це зробили наші журналісти. Виявилося, що в Прилуцькій виправній колонії другий рік від'єднано комунікації: немає світла, води й опалення.

Детальніше про ситуацію – у матеріалі OBOZREVATEL.

Про те, що на території законсервованої колонії хочуть розмістити хворих на COVID-19, стало відомо зі слів начальника управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації Петра Гармаша.

"Поки розглядаємо три об'єкти: два спортивних – це стадіони в Ніжині та Чернігові, які мають великі спортзали з можливістю розміщення 150-200 ліжок, і законсервовану колонію в Прилуках", – сказав чиновник у коментарі "Інтерфаксу".

За його словами, ці об'єкти поки в резервному списку й будуть задіяні тільки в разі істотного погіршення ситуації й переповнення ліжкового фонду медичних закладів. Ну, і за умови їх оснащення й забезпечення персоналом.

Сказати, що ця новина здивувала багатьох, – не сказати нічого. Однак заступник начальника департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА Станіслав Юрченко підтвердив OBOZREVATEL, що є відповідне розпорядження, датоване листопадом 2020 року.

"Розпорядження справді було, воно називається "Про заходи щодо протидії COVID-19". У другому пункті зазначено: "Виконавчому комітету Прилуцької міськради опрацювати питання щодо розгортання додаткових ліжок для лікування осіб, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, у кількості 300 місць на базі державної установи "Прилуцька виправна колонія".

На запитання, чи відвідував колонію чиновник, він відповів, що ні, але розповів: там СБУ влітку проводила навчання.

Максим Пушкар, голова ліквідаційної комісії, розповів OBOZREVATEL, що в Департамент із питань виконання покарань Чернігівської області надійшов лист про розгляд питання про розміщення хворих на COVID-19 на території колонії.

"На місце мали приїхати представники, які оцінили б ситуацію, скільки потрібно для цього грошей і так далі. Але ніхто не приїжджав. Нині все стоїть у мертвій точці", – розповів він OBOZREVATEL.

Уже в Прилуках Пушкар показав нашим журналістам територію колонії.

Для розгортання шпиталю придатна тільки одна триповерхова будівля. Теоретично придатна. Другу зиму законсервована установа виконання покарань без опалення, не має води й електрики.

Що вже говорити про розміщення 300 хворих. На думку глави ліквідаційної комісії цього об'єкта, у будівлі помістяться щонайбільше 150-200 пацієнтів.

Місцева влада Прилук опиналася "на розтяжці". Розпорядження від обласної адміністрації щодо "опрацювати питання" отримали, а з реалізацією поки не поспішають. І на це є об'єктивні причини.

Заступниця міського голови Прилук Тетяна Шкуренко розповіла OBOZREVATEL, що режимний об'єкт не в комунальній власності, тому самостійно розв'язати питання про шпиталь орган місцевого самоврядування не може.

"Колонія не перебуває в комунальній власності міста, об'єкт не було нам передано. А, як орган місцевого самоврядування, ми не можемо самостійно розв'язати таке питання. Координація ж усіх дій – це більше управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА. Ми зі свого боку в разі ухвалення такого рішення долучаємося разом із громадами, щоб надати допомогу за нашої спроможності в облаштуванні шпиталю", – пояснила Шкуренко.

Чиновниця повідомила, що в Прилуках збиралися з колегами з Прилуцького та інших районів Чернігівської області.

"Ми обговорили, що робити в разі погіршення ситуації, що можуть виділити громади для шпиталю. Але конкретних кроків не робили, терміново розгортати шпиталь вказівки не було. Для нас нині найактуальнішим є розгортання додаткових ліжкомісць в опорній лікарні (Прилуцькій міській. – Ред.). Працюємо над цим, підводимо кисневі пункти. Сьогодні в нас є 80 ліжок для лікування хворих на COVID-19, але доручили додати ще 70. А в нас ще кадрова проблема (з медиками. – Ред.)", – додала Шкуренко .

Заступниця міського голови переконана: краще використовувати потенціал лікарень.

"Думаю, не варто вигадувати щось таке. Розгортати шпиталь у колонії – ви ж розумієте, як це в умовах нинішнього фінансування. Потрібно використовувати потенціал медустанов", – вважає Тетяна Шкуренко.

Як бачимо, після гучної заяви про розгортання шпиталю для хворих на COVID-19 на території колонії ніхто не приїжджав в установу. Немає навіть уявлення, у скільки обійдеться бюджету довести до ладу й обладнати для лікування хоча б одну будівлю. А щодо того, що суми будуть космічними, сумніватися не доводиться. Ось тільки не хочеться думати, що на це й був розрахунок, а на "великий реконструкції" можна заробити.