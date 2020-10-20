COVID-19 знову наступає: які можливості відкриваються для заробітку?

Глобальний карантин під час пандемії COVID-19 змінив ставлення до багатьох явищ.

Дистанційне навчання, яке сприймалося багатьма як щось екзотичне і трохи збиткове, призначене для людей із фізичними або психологічними проблемами, стало звичним і зрозумілим способом освіти для мільйонів школярів і студентів.

Виявилося, що це зручно. Дає змогу уникнути багатьох супутніх традиційному утворенню проблем – починаючи від постійного поширення інфекцій у колективі до труднощів із транспортом, неправильного харчування і психологічного пресингу викладачів і товаришів з навчання.

Загалом, моя маленька донька не має нічого проти віддаленого навчання в школі! Водночас якість знань узагалі не страждає. Так, потрібні самодисципліна і контроль. Але хіба це погано? Імовірніше це додатковий плюс до аргументів за дистанційне навчання.

Звичайно, таке явище могло трапитися тільки зараз, за загальної доступності інтернету і вже сформованої практики онлайн-роботи і навчання, щоправда, не так поширеної до карантину.

І коли людство подолає цю біду, хвороба, яка ще раз нагадала нам про смиренність, подолання гріху гордині, який вразив нас останніми роками, багато що зміниться! Зокрема – ставлення до отримання знань і навичок.

Виявилося, що різні мотивації, якими керувалися люди, були помилковими, штучними. Навчання "для галочки", для престижу, витрачання часу на неактуальні, непридатні знання йдуть із нашого життя.

Зате велика і що раз більша потреба суспільства в реальних, корисних знаннях, запит на цінну прикладну інформацію. Найчастіше це найпростіші речі, якими діляться люди один з одним в інтернеті – вміння купувати і продавати, готувати смачну й корисну їжу, піклування про дітей і хворих.

Ви самі, напевно, шукали рецепт страви, яка зацікавила вас. А якщо ви часто готуєте й любите цим займатися, може, ви проходили курси кулінарії або підписувалися на блог якогось кухаря?

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