COVID-19 заразилися понад 60 тис. українців: статистика МОЗ на 21 липня

Станом на ранок вівторка, 21 липня, в Україні офіційно підтверджено 60 166 випадків коронавірусної інфекції. З них 673 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 518 осіб (+20 за добу), а 32 199 пацієнтів (+760) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 24 644 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в таких областях: Львівській – 114, Закарпатській – 78, Івано-Франківській – 75, Одеській – 65 і місті Київ – 73.

Коронавірус в Україні. МОЗ

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Вінницькій області — 2 330 випадків;

Волинській області — 3 318 випадків;

Дніпропетровській області — 1 224 випадки;

Донецькій області — 797 випадків;

Житомирській області — 1 609 випадків;

Закарпатській області — 4 518 випадків;

Запорізькій області — 682 випадки;

Івано-Франківській області — 3 611 випадків;

Кіровоградській області — 686 випадків;

м. Київ — 7 034 випадки;

Київській області — 3 332 випадки;

Львівській області — 8 229 випадків;

Луганській області — 110 випадків;

Миколаївській області — 524 випадки;

Одеській області — 2 638 випадків;

Полтавській області — 356 випадків;

Рівненській області — 5 183 випадки;

Сумській області — 371 випадок;

Тернопільській області — 2 466 випадків;

Харківській області — 3 082 випадки;

Херсонській області — 216 випадків;

Хмельницькій області — 991 випадок;

Чернівецькій області — 5 363 випадки;

Черкаській області — 847 випадків;

Чернігівській області — 649 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 липня до центру надійшло 1 044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 109 954 повідомлення.

Як писав OBOZREVATEL раніше, генеральний директор ВООЗ заявив, що карантинні обмеження можуть допомогти зменшити кількість випадків передачі коронавірусної інфекції, але не зупинять пандемію.