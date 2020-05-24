Станом на 24 травня у 20 співробітників Харківської обласної інфекційної лікарні діагностували коронавірус – захворіли 5 лікарів і 15 медсестер різних рівнів.

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Про це повідомили у пресслужбі Харківської облдержадміністрації. Зокрема COVID-19 захворів директора медзакладу Павло Нартов, начмед, завідувач анестезиологією і два анестезіолога з додаткових бригад, які прибули в інфекційну лікарню на посилення.

"Зараз працюють 5 анестезіологів. Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються", – розповіли в ХОДА.

COVID-19 заразилися 20 медиків у лікарні Харкова

Напередодні завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що "обстановка в лікарні на межі вибуху", а обласний департамент охорони здоров'я "мовчить і цинічно насміхається над лікарями".

"Щодня звільняються співробітники! Лікарня місяць поспіль завантажена на 100 і більше відсотків, але жодна інша лікарня другого за чисельністю населення міста України не приймає хворих з підозрою на COVID-19!", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на неділю, 24 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 986 випадків зараження коронавірусом COVID-19. З них було 406 виявлено за минулу добу.

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