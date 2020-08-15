Лікарка – про новий сплеск пандемії: COVID-19 залишиться до березня-2021

COVID-19 виявився більш стійким до ультрафіолету, і новий сплеск захворюваності, ймовірно, відбудеться восени, паралельно із сезонним грипом.

Про це в інтерв'ю "КП в Украине" заявила заслужена лікарка, професорка Ольга Голубовська. Вона зазначила, що в експертів були припущення, що коронавірус влітку зникне, "але вони не збулися".

"Звичайно, коронавірус не буде з нами все життя, але до березня наступного року залишиться точно", – сказала медик.

Вона зазначила, що COVID-19 – це новий збудник, походження якого ще точно не встановлене. Він підпорядковується не законам природи, а "своїм внутрішнім законам", про які вчені ще мало знають.

"На жаль, як би не намагалися медики вплинути на перебіг пандемії в Україні, рятувати себе українці повинні, в першу чергу, самі, дотримуючись хоча б найпростіших рекомендацій: тримати соціальну дистанцію, обробляти руки, поверхні, провітрювати приміщення, берегти літніх людей. Тобто зводити ризик зараження до мінімуму", – підкреслила лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 серпня в Україні до ослаблення карантину не готові шість областей і місто Київ, де перевищено показник захворюваності.

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