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5 травня • оновлено в 11:52
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COVID-19 залишається в організмі назавжди? Інфекціоніст дав відповідь

9.2т
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Коронавірусна інфекція не залишається в організмі людини після формування імунітету, як це буває з ВІЛ або з герпесом.

Про це в ефірі ObozTV заявив лікар-інфекціоніст, імунолог Федір Лапій. "Думки вчених розходяться щодо нової коронавірусної інфекції, тому важко сказати про наслідки для здоров'я. Але сьогодні ми схиляємося до думки, що це інфекція, яка має гострий перебіг, формує імунітет і вірус зникає", – пояснив він.

За словами медика, наразі немає підстав говорити про те, що коронавірус, на зразок вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) або герпесу, залишається в організмі назавжди.

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"Ми вивчаємо й інші моменти, які для нас поки що залишаються невідомими", – додав він.

Коронавірус, ВІЛ, герпес. Колаж

Коронавірус, ВІЛ, герпес. Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше реаніматолог, анестезіолог, відповідальний за перше відділення з лікування хворих на COVID-19 в Ізраїлі Борис Бриль заявив, що ефективність лікування пацієнтів із COVID-19 за допомогою плазми крові людей, що перехворіли, сумнівна.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
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Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Коронавірус Підсумки
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