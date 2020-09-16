Лікар з Ізраїлю: COVID-19 вражає всі системи організму, а зі щепленнями можуть бути проблеми

Різке збільшення кількості захворювань на коронавірус багато в чому пов'язане з безвідповідальним ставленням людей до санітарних правил. Імунітет до коронавірусу може виявитися нестійким.

Хворий на грип може захворіти на COVID -19 і навпаки. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль.

– Кількість захворювань на коронавірус в Україні зростає. Ми пам'ятаємо, як навесні в Україні стежили за подіями в Італії, бачили, як медична система не справлялася з навантаженням. Зараз говорять, що і в Україні, можливо, щось подібне. З чим ви пов'язуєте зростання кількості хворих?

– Усе дуже просто. Якщо навесні ми нічого не знали про вірус, то на сьогоднішній день ми знаємо про нього багато. Він передається аерозольним шляхом – це основний шлях передавання. Не носяться маски, не дотримується соціальна дистанція, починається навчання в школі. Це не означає, що я проти навчання, але відбувається передавання вірусу.

Діти переважно хворіють безсимптомно або є переносниками вірусу. Вони приходять додому, заражають батьків, ті заражають дідусів, бабусь.

Чим більше контактів, тим більше передавання. Звідси і зростання захворюваності.

– Тобто активність громадян зросла, відповідальність пропорційно зменшилася. І все ж чи варто очікувати якихось негативних результатів, наприклад, що медична система в Україні не впорається? Або, може, навпаки – всі перехворіють швидше, як ми це бачили в Швеції. І цей колективний імунітет ось-ось почне проявляти себе, і кількість хворих буде зменшуватися.

– Почнемо зі Швеції. Якщо подивимося по графіках, у них усе-таки були обмеження. Наприклад, завод Volvo не працював із березня. Багато інших великих підприємств також закрилися.

Порівняно з Фінляндією або з Норвегією, які ідентичні за щільністю й кількістю населення, у них смертність зросла в 6 разів. Тому щодо Швеції я сказав би так, що там не зросла захворюваність тільки в розмовах. Там пішов у відставку головний інфекціоніст країни, там йдуть великі розгляди з цього приводу.

Тепер щодо колективного імунітету. На сьогоднішній день ми майже все дізналися, але не знаємо одного: скільки зберігатиметься імунітет. Чи буде це як грип, чи не буде як грип.

Є стійкі віруси, як той же вірус СНІДу, а є такі, як грип, які постійно мутують.

Наразі в нас є випадки повторних заражень. І те минуло всього 3-4 місяці. Зазвичай людина не хворіє на грип більш ніж 2 рази на рік. Тому що в неї все одно зберігається імунітет, потім антитіла падають – і все.

"За COVID-19 йде ураження всіх систем в організмі".

Тому ми не можемо нічого сказати з приводу колективного імунітету. Але я думаю, що ті люди, які входять до групи ризику, все-таки застерігаються більше.

Я можу сказати на прикладі Ізраїлю, що групи ризику – літнє населення і населення, у якого є проблеми з артеріальним тиском, гіпертонія, цукровий діабет, надмірна вага, – стали більше застосовувати якісь превентивні заходи, носити маски.

Але все одно звикли і вже забувають. Уже нехлюйство.

У Японії ми не бачимо зростання захворюваності. Ми бачимо зростання в Чехії, Ізраїлі, Україні.

– Ми розуміємо, що старші люди й ті, хто страждає на хронічні захворювання, в групі ризику. Але в Україні лікарі кажуть, що діти можуть стати першими, хто почне формувати цей колективний імунітет. Тому що переважно вони переносять COVID-19 без проблем, навіть не відчувають це.

– Як я і сказав, діти абсолютно не відчувають. Але оскільки в нас є повторні зараження, значить, ми можемо сказати, що це антитіла не на все життя.

– Це не вітрянка – перехворів у дитинстві і все.

– Це далеко не вітрянка. У чому проблематика тих же щеплень? Антитіла знижуються.

– Хочу повернутися до теми медичного колапсу. ВООЗ говорить, що треба готуватися до другої хвилі, яка начебто ось-ось розпочнеться. Якщо до цього часу не відкриють вакцину або ліки, чи можуть бути серйозні наслідки для медичних систем, нехай навіть локальні, в окремих країнах або регіонах?

– Так, ми можемо на це очікувати. Але я хочу сказати, як це може бути. Якщо люди не будуть відповідальними... Реалії тепер залежать просто від людей.

Зараз ми всі не бігаємо в захисних костюмах, з респіраторами. Навіть тканинна маска рятує на 70% від аерозольного передавання.

Якщо люди будуть відповідально підходити до питання, то будь-яка система охорони здоров'я впорається. Основна маса – це не тяжкохворі. Але якщо раптом захворіє 80% населення, а з них 20% будуть тяжкохворими, ви розумієте, скільки помре.

Якщо групи ризику застерігаються, то не буде ніякого колапсу. 80% хворих із температурою, з ломотою в кістках взагалі не потребують госпіталізації. Посиділи вдома, попили чайку побільше – одужали.

– Майже як за грипу. Чому я говорю про це – бо осінь, і багато хто чекає на вакцину від грипу, щоб зробити щеплення. Але є ще одна цікава думка з цього приводу – начебто грип може захищати від COVID-19. Що, мовляв, клітина може містити тільки один вірус, другий туди вже не потрапляє.

– Вірус грипу і COVID-19 – це два різних віруси. Так само, як SARS – це теж інший вид коронавірусу. Це не ідентичні речі.

Можна і поламати ногу, і зламати палець. Це дві різні речі. У цій ситуації те ж саме. Вірус з'єднується не з усіма клітинами в організмі. На сьогоднішній день є випадки, коли в людини є COVID-19 і ще приєднується грип.

Ми ще не перебуваємо в сезоні грипу для того, щоб говорити про це сповна. Але такі випадки є.

"Якщо люди будуть відповідально підходити до питання, то будь-яка система охорони здоров'я впорається".

– І організм переносить це ще важче.

– Не факт. Симптоми в принципі схожі. Хоча від коронавірусу страждають не лише легені. Найчастіше неправильно пишуть "пневмонія". Це не пневмонія, і не атипова пневмонія, і не позалікарняна пневмонія, ця ураження легень. Пневмонія – це запалення легень. Коронавірус – це ураження легень, що не має нічого спільного з пневмонією. Від цього і абсолютно неправильне лікування антибіотиками. Подивіться протоколи МОЗ – антибіотик, антибіотик, антибіотик. Це нерозумно і злочинно! Хтось скаже, це профілактично. Але ж це говорять люди, які, на жаль, не читають досліджень.

За COVID-19 йде ураження всіх систем в організмі – уражаються і печінка, і нирки, частково це схоже на васкуліт. Грип – це трохи інше захворювання. У нього інший механізм, він з іншого сімейства, він взагалі інакше діє.