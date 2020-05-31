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1 червня • оновлено в 01:30
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З'ясувалася прихована небезпека COVID-19: вражає не тільки легені

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Вірус SARS-COV-2, що викликає коронавірусну інфекцію, вражає не тільки тканини легенів, але й ендотелій, який вистилає кровоносні судини.

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До такого висновку прийшли вчені зі США, передає Medical Xpress. Патологоанатоми з The Mount Sinai Hospital у Нью-Йорку провели один із найбільших аналізів розтинів жертв COVID-19, вивчивши зразки більше 67 осіб. Всього команда провела 90 розтинів, проаналізувавши поки що першу частину.

Коронавірус

Коронавірус

З'ясувалося, що ураження судин коронавірусом лежить в основі аномалій згортання і гіпоксії, що спостерігається при тяжкому перебігу хвороби. У деяких через це розвивалася поліорганна недостатність, яка часто призводила до смерті.

"Докази, які ми отримали в результаті нашого посмертного аналізу, допомагають з'ясувати механізми, що лежать в основі деяких клінічних симптомів, що спостерігають медики, лікуючи пацієнтів із COVID-19, включаючи тромбоемболію і психоневрологічні розлади", – зазначила авторка дослідження Клер Брайс.

Легені ж майже в усіх випадках мали дифузне пошкодження альвеол. У них відбувається обмін киснем і вуглекислим газом із кров'ю. Пошкодження альвеол є типовою ознакою клінічного гострого респіраторного дистрес-синдрому (ARDS).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львівській області від COVID-19 помер старший фельдшер відділення швидкої допомоги Cокальської районної лікарні Роман Кріль.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США Нью Йорк
Теги
дослідження інфекція вірус хвороба
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