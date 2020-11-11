Українську владу звинуватили у втраті 8 місяців підготовки до COVID-19

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
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Коронавірус в Україні

Колишній віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко звинуватив владу в провалі підготовки до пандемії COVID-19.

Гнівний пост ексчиновник опублікував на своїй сторінці у Facebook у середу, 11 листопада. За його словами, гроші на забезпечення лікарень киснем нібито було виділено тільки в жовтні 2020-го. Водночас гроші на сферу охорони здоров'я через коронавірус виділялися й до цього.

Розенко додав, що доручення на місця забезпечити киснем 80% місць було направлено тільки в серпні.

Колишній чиновник різко висловився про ситуацію в Україні. На його думку, влада втратила 8 місяців підготовки.

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Скриншот

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, в Україні необхідний новий карантин, оскільки вільні місця для госпіталізації інфікованих можуть закінчитися вже до середини грудня, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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