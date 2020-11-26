Голубовська застерегла українців від "профілактики" COVID-19 вітамінами

Вживання вітамінів із метою профілактики COVID-19 або лікування хвороби не є панацеєю.

Про це заявила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська, виступаючи на Українському жіночому конгресі. Відео опублікували на YouTube-каналі організації (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Медикиня зазначила, що суспільство нині перебуває в екстраординарній ситуації, деякі люди панікують.

Крім того, в Україні "традиційно дуже слабка довіра до державних інституцій" і "люди звикли самі себе рятувати", сказала Голубовська.

"Порятунок потопельника – справа самого потопельника", – пожартувала інфекціоністка.

Вона додала, що через це українці "черпають інформацію де завгодно". Цей процес неможливо зупинити.

Що стосується вживання вітамінів, Голубовська наголосила: "Не можна всім підряд дотримуватися цих рекомендацій".

"Якщо у людини немає дефіциту вітаміну D, він теж досить негативно позначається на організмі. Препарати цинку теж бездумно вживати не можна", – сказала лікарка.

Вона додала, що цинк можна вживати за призначенням лікаря в постконтактний період. Також деякі медики лікують інфікованих пацієнтів, зокрема, вітамінами, оскільки COVID-19, особливо у важкій формі, може спричинити їх різкий дефіцит.

Голубовська зазначила, що нестача вітамінів – стандартна ситуація під час багатьох інфекційних захворювань.

Фрагмент ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дитячий інфекціоніст Сергій Крамарєв назвав наслідки отруєння вітамінами та їхні побічні ефекти. У випадку з цинком симптоми можна сплутати з COVID-19.