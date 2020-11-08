У Львові від коронавірусу помер лікар: за його життя боролися 25 днів

У Львові 8 листопада від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділенням обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про це на сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко-Тимко. Відомо, що медику було 56 років.

"Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини", – написала вона.

Керівниця обласного лабораторного центру закликала людей дотримуватися всіх вимог карантину.

Скриншот

Українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська в Facebook розповіла, що ще влітку Мартинюк зустрічався з міністром.

"Веселий, смішний, із приголомшливим почуттям гумору, як всі лікарі, не надто звертав увагу на своє здоров'я. Добрий. Люблячий свою сім'ю, свою роботу, людей, колег, хворих і взагалі життя", – описала Голубовська колегу.

Іванченко-Тимко розповіла ZAXID.NET, що лікарі боролися за життя чоловіка 25 днів, але його стан погіршився. Чоловіка підключили до апарату ШВЛ, проте врятувати його не вдалося.

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, харківський лікар-педіатр Андрій Пеньков розкритикував підготовку лікарень до COVID-19, зазначивши, що забезпечити достатню кількість ліжок у медустановах – замало, оскільки до них потрібно ще і підвести кисень.