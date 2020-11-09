У Львові від коронавірусу помер лікар: за його життя боролися 25 днів

У Львові 8 листопада від ускладнень COVID-19 помер завідувач відділенням обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

Про це на сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Наталія Іванченко-Тимко. Відомо, що медику було 56 років.

"Друг, колега... був. Плакати не хочеться. Хочеться кричати, коли вірус забирає життя фізично здорової і ще молодої людини", – написала вона.

Керівниця обласного лабораторного центру закликала людей дотримуватися всіх вимог карантину.

Українська лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська в Facebook розповіла, що ще влітку Мартинюк зустрічався з міністром.

"Веселий, смішний, із приголомшливим почуттям гумору, як всі лікарі, не надто звертав увагу на своє здоров'я. Добрий. Люблячий свою сім'ю, свою роботу, людей, колег, хворих і взагалі життя", – описала Голубовська колегу.

Іванченко-Тимко розповіла ZAXID.NET, що лікарі боролися за життя чоловіка 25 днів, але його стан погіршився. Чоловіка підключили до апарату ШВЛ, проте врятувати його не вдалося.

Як писав OBOZREVATEL, харківський лікар-педіатр Андрій Пеньков розкритикував підготовку лікарень до COVID-19, зазначивши, що забезпечити достатню кількість ліжок у медустановах – замало, оскільки до них потрібно ще і підвести кисень.