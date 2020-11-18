Смерть від COVID-19 викладачки в Житомирі: у лікарні дали пояснення щодо кисню. Нові деталі

У комунальній лікарні Житомира №1, де від COVID-19 померла 39-річна викладачка місцевої політехніки Ольга Грабар, стверджують, що забезпечені достатньою кількістю кисню і причина смерті жінки не пов'язана з цим.

Як заявив медичний директор лікарні Андрій Волков, місцева жителька померла від тромбоемболії. Про це повідомляє "Житомир.info" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Потрапивши в лікарню, Грабар опублікувала в соцмережі пост, де поскаржилася на брак кисню навіть для відділення реанімації. Жінка просила про допомогу, розповівши, що лікарі змушені періодично припиняти подачу кисню. Заступниця міського голови Марія Місюрова в коментарях повідомила, що проблему нібито вирішено. 16 листопада Грабар померла.

Директор медустанови зі свого боку стверджує, що смерть пацієнтки не пов'язана з кисневою терапією. Однак, він визнав проблеми, пояснивши їх "технічними моментами в системі".

"Зараз почалися заморозки і почали примерзати магістралі. І технічно може бути падіння тиску на хвилину або дві, але потім тиск відновлюється. Це пов'язано чисто з фізичними причинами.

Я хочу зауважити, що разом із нею на блоці перебувало ще дев'ять пацієнтів, шість із яких – на високопотоковій вентиляції. Всі, слава богу, живі. Ви розумієте, що якби були перебої з поставками, то кількість таких пацієнтів була б більша", – пояснив директор.

За словами Волкова, коронавірус нерідко викликає тромбоутворення в легеневій артерії. Це ж і сталося з викладачкою, а причину смерті підтверджено результатами розтину.

"Сам COVID-19 викликає тромбоутворення у всіх судинах і померла вона не від нестачі кисню, а від тромбоемболії", – сказав Волков.

Він зазначив, що пацієнтка з першого дня госпіталізації (2 листопада) перебувала в реанімації. Її COVID-19 був підтверджений тестом, крім того, вона мала супутні захворювання.

Грабар підключили до апарату неінвазивної вентиляції легенів. Директор лікарні стверджує, що пацієнтка була на високопотоковій вентиляції і отримувала 30, а не 10 літрів кисню на хвилину.

Він також пояснив, що тромбоемболію викликає токсична дія вірусу та токсинів.

"У пацієнтів із COVID-19 у процесі дихання задіяно приблизно 10% легеневої тканини. У деяких і менше. І навіть якщо подавати 50 літрів у хвилину, то в них все одно буде відчуття задухи, тому що процеси газообміну в легенях не проходять. Людина суб'єктивно відчуватиме, що кисню немає", – додав Волков.

Пост загиблої він також пов'язує з "панічними настроями і страхом смерті".

Коментар директора лікарні:

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