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31 березня • оновлено в 21:14
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Маски надійдуть в аптеки: в Україну з Китаю прибули ще 100 тисяч тестів

1.7т
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В аеропорту "Бориспіль" під Києвом приземлився літак, який доставив із Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

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Про це 31 березня повідомила пресслужба Офісу президента України. Уточнюється, що вантаж повинен пройти санітарні та митні процедури, після чого його направлять в лікарні й лабораторії в усі регіони країни.

В Україну з Китаю прибули медичні маски. Ілюстрація

В Україну з Китаю прибули медичні маски. Ілюстрація

pixabay.com

Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби. Медичні маски надійдуть в мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Як писав OBOZREVATEL, у зв'язку з пандемією з квітня в Україні піднімуть зарплати медикам.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
аеропорт "Бориспіль" Новини Києва та Київської області Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Бориспіль
Теги
інфекція аеропорт Бориспіль літак Офіс президента вірус
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Мля, у меня складывается впечатление что последние пару-тройку суток борты из Китая с масками, тестами и прочим чуть ли не в очеред в небе выстраиваются ожидая посадки. Хо)(лы, вы куда деваете то что вам привозят? распродаете не выгражая все это из самолетов?
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