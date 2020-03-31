Маски надійдуть в аптеки: в Україну з Китаю прибули ще 100 тисяч тестів

В аеропорту "Бориспіль" під Києвом приземлився літак, який доставив із Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

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Про це 31 березня повідомила пресслужба Офісу президента України. Уточнюється, що вантаж повинен пройти санітарні та митні процедури, після чого його направлять в лікарні й лабораторії в усі регіони країни.

В Україну з Китаю прибули медичні маски. Ілюстрація pixabay.com

Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби. Медичні маски надійдуть в мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Як писав OBOZREVATEL, у зв'язку з пандемією з квітня в Україні піднімуть зарплати медикам.

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