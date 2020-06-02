COVID-19 в Україні згасне: науковці уточнили, яким буде плато

Пандемія коронавірусу в Україні вже минула фазу щоденного зростання, з кінця травня спостерігається тенденція повільного її згасання.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

На це звернули увагу дослідники зі Світового центру даних "Геоінформатика та сталий розвиток" при КПІ імені Ігоря Сікорського. За їхніми словами, найближчі шість днів передбачається повільний спад пандемії з рівнем плато 300-450 нових інфікованих на добу.

Фахівці припускають, що кількість нових хворих на COVID-19 у країні, ймовірно, поступово знижуватиметься супроти добового приросту пацієнтів, які одужали.

Водночас повільне згасання буде монотонним і триматиметься на рівні плато приблизно до кінця місяця.

Зокрема, підкреслюють фахівці, якщо обставини будуть сприятливими, то вже в липні можна очікувати більш ніж дворазового спаду захворюваності на COVID-19.

Як пояснюють науковці, друга фаза поширення коронавірусу в нашій країні була затяжною через погане дотримання громадянами карантинних обмежень. Також причиною послугували необережність упродовж весняних релігійних свят і недостатня якість медицини в країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше науковці стверджували, що спад пандемії коронавірусу в Україні випаде на кінець травня, водночас пік захворюваності ще попереду.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал