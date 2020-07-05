COVID-19 в Україні заразилися понад 800 осіб за добу: статистика на 5 липня

Станом на ранок 5 липня в Україні офіційно підтверджено 48 500 випадків коронавірусної інфекції. З них 823 були виявлені за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1249 осіб (+22 за добу), а 21 376 пацієнтів (+221 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані офіційного сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 138, Закарпатській – 107 і Донецькій – 81.

РНБО

РНБО

За добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Усього досліджено ПЛР – 715 770 зразків та ІФА – 265 991 зразок.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 1951 (1315 одужали);

Волинська обл. – 2705 (801 одужали);

Дніпропетровська обл. – 1115 (975 одужали);

Донецька обл. – 680 (173 одужали);

Житомирська обл. – 1461 (950 одужали);

Закарпатська обл. – 3321 (1001 одужали);

Запорізька обл. – 597 (444 одужали);

Івано-Франківська обл. – 2655 (1144 одужали);

м. Київ – 5543 (1800 одужали);

Київська обл. – 2774 (1510 одужали);

Кіровоградська обл. – 658 (560 одужали);

Луганська обл. – 84 (64 одужали);

Львівська обл. – 6197 (890 одужали);

Миколаївська обл. – 458 (309 одужали);

Одеська обл. – 1865 (822 одужали);

Полтавська обл. – 324 (274 одужали);

Рівненська обл. – 4108 (2050 одужали);

Сумська обл. – 317 (248 одужали);

Тернопільська обл. – 2069 (1252 одужали);

Харківська обл. – 2348 (1198 одужали);

Херсонська обл. – 196 (182 одужали);

Хмельницька обл. – 839 (593 одужали);

Черкаська обл. – 661 (517 одужали);

Чернівецька обл. – 5002 (2159 одужали);

Чернігівська обл. – 572 (145 одужали).

Центр громадського здоров’я України

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус у світі станом на 5 липня інфікував уже більш ніж 11 млн осіб. При цьому його жертвами стали понад 533 тис. хворих, а подолати недугу вдалося більш ніж 6,4 млн пацієнтів.