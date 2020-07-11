COVID-19 в Україні заразилися 800 осіб за добу: статистика на 11 липня

Суспільство 09:34, 11.07.2020 Оновлено: 10:15, 11.07.2020

Станом на ранок 11 липня в Україні офіційно підтверджено 52 843 випадки коронавірусної інфекції. З них 800 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 372 особи (+27 за добу), а 25 661 пацієнт (+861 за добу) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в місті Києві – 125, Львівській – 119 і Закарпатській області – 108.

РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 липня від коронавірусу у світі померли понад 562 тисячі пацієнтів. Всього заразилося понад 12,6 мільйонів осіб.

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