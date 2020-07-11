COVID-19 в Україні заразилися 800 осіб за добу: статистика на 11 липня
В Україні озвучено статистику щодо COVID-19.
Станом на ранок 11 липня в Україні офіційно підтверджено 52 843 випадки коронавірусної інфекції. З них 800 виявлено за минулу добу.
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Від COVID-19 в країні померли вже 1 372 осіб (+27 за добу), а 25 661 пацієнт (+861 за добу) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в місті Київ – 125, Львівській – 119 і Закарпатській області – 108.
РНБО
РНБО
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 липня від коронавірусу в світі померли понад 562 тисячі пацієнтів. Всього заразилося понад 12,6 мільйонів людей.
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