COVID-19 в Україні заразилися 800 осіб за добу: статистика на 11 липня

Станом на ранок 11 липня в Україні офіційно підтверджено 52 843 випадки коронавірусної інфекції. З них 800 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 372 осіб (+27 за добу), а 25 661 пацієнт (+861 за добу) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в місті Київ – 125, Львівській – 119 і Закарпатській області – 108.

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 11 липня від коронавірусу в світі померли понад 562 тисячі пацієнтів. Всього заразилося понад 12,6 мільйонів людей.

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