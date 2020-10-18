COVID-19 в Україні за добу виявили у понад 5 тисяч осіб: статистика на 18 жовтня
Станом на ранок неділі, 18 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 298 872 випадки коронавірусної інфекції. З них 5231 було виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 5607 осіб (+90 за добу), а 125 377 пацієнтів (+1264 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані порталу РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в Харківській області – 589, місті Київ – 453, Хмельницькій області – 338, Сумській – 326 і Львівській – 305 випадків.
Загалом проведено 2 793 290 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 8 356 випадків;
Волинська область – 10 830 випадків;
Дніпропетровська область – 10 933 випадки;
Донецька область – 7 007 випадків;
Житомирська область – 9 787 випадків;
Закарпатська область – 11 736 випадків;
Запорізька область – 6 365 випадків;
Івано-Франківська область – 16 580 випадків;
Кіровоградська область – 1 564 випадки;
м. Київ – 30 463 випадки;
Київська область – 12 684 випадки;
Львівська область – 24 844 випадки;
Луганська область – 2 422 випадки;
Миколаївська область – 5 687 випадків;
Одеська область – 18 729 випадків;
Полтавська область – 5 877 випадків;
Рівненська область – 15 882 випадки;
Сумська область – 8 850 випадків;
Тернопільська область – 17 361 випадок;
Харківська область – 28 518 випадків;
Херсонська область – 2 472 випадки;
Хмельницька область – 10 818 випадків;
Чернівецька область – 17 659 випадків;
Черкаська область – 6 762 випадки;
Чернігівська область – 6 686 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 жовтня коронавірусом у світі заразилися майже 40 млн осіб. За минулий день виявлено майже 372,7 тисяч нових інфікованих.